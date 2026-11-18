La muerte de una niña en Concordia generó conmoción luego de que un familiar vinculara públicamente el fallecimiento de la menor de ocho años con una presunta agresión sufrida en la escuela Lavardén.

El jefe departamental de Policía, comisario José María Rosatelli, confirmó a Elonce que la directora del establecimiento realizó una exposición policial tras tomar conocimiento de un posible episodio de violencia escolar, aunque aclaró que hasta este miércoles no se habían presentado denuncias formales por parte de la familia.

La niña, identificada por sus iniciales O.A., falleció durante la madrugada del martes en el hospital Delicia Concepción Masvernat, después de atravesar un cuadro de salud que se agravó durante varios días. Un familiar sostuvo, mediante publicaciones en redes sociales, que la menor habría sido golpeada por una compañera y también cuestionó aspectos de la atención médica recibida.

Sin embargo, hasta el momento no se había establecido una relación causal entre la presunta agresión escolar y el fallecimiento. En ese contexto, Rosatelli explicó cuál era la información oficial disponible para la fuerza policial.

La exposición realizada por la directora de la escuela

El jefe departamental confirmó que la presentación de la autoridad educativa constituyó el único antecedente formal del que tenía conocimiento la Policía respecto de las versiones difundidas públicamente.

“Desde la Policía no tenemos ningún tipo de intervención ni conocimiento de la situación, solamente una exposición que se hizo ahora de la directora del establecimiento, que había tomado conocimiento de un posible hecho de violencia dentro de la escuela”, explicó Rosatelli a Elonce.

El funcionario aclaró que la directora desconocía las circunstancias concretas del supuesto episodio y que su presentación no implicaba que se hubiera confirmado una agresión contra la menor.

No se registraron denuncias de familiares

Ante las consultas sobre la situación judicial, Rosatelli indicó que ninguna dependencia policial de Concordia había recibido una denuncia formal relacionada con las circunstancias del fallecimiento. “Desde la Policía no tenemos ningún tipo de intervención y tampoco ningún tipo de denuncia hasta este momento”, reiteró al dialogar con Elonce.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de que los padres u otros familiares hubieran realizado alguna presentación, respondió: “En ninguna dependencia policial, hasta ahora no”.

Qué necesita la Policía para avanzar con la investigación

El comisario también explicó cuáles serían los pasos para que las manifestaciones difundidas en redes sociales derivaran en actuaciones formales. “Tendría que acercarse a la comisaría algún familiar a manifestar su denuncia o, en efecto, acercarse hacia la Fiscalía para que ellos después dispongan las medidas a continuar”, señaló.

Asimismo, confirmó que la Jefatura Departamental tampoco había recibido instrucciones judiciales para desarrollar una investigación específica.

“Hasta este momento de Fiscalía no hemos recibido ninguna directiva de iniciar algún tipo de investigación, así que estamos a la espera de que surja alguna novedad para actuar acorde a lo que dice el Código Procesal”, manifestó.

Las averiguaciones por el fallecimiento

A pesar de que no existía una denuncia formal presentada por familiares, el jefe policial señaló que habían comenzado a realizar averiguaciones preliminares tras conocer las publicaciones en redes sociales. “Hemos tomado conocimiento y estamos haciendo las averiguaciones pertinentes. Esperamos tomar contacto con la Fiscalía para ver cómo continuamos con esta situación”, detalló a Elonce.

Estas gestiones, según explicó, estaban orientadas a reunir información y establecer comunicación con las autoridades judiciales para determinar si correspondía avanzar con otras medidas.

A la espera de una intervención de la Justicia

Las versiones difundidas por familiares generaron preocupación en la comunidad educativa y entre los vecinos de Concordia. No obstante, las circunstancias de la presunta agresión, la evolución del cuadro de salud de la niña y las causas de su fallecimiento permanecen sin esclarecer en el marco de las actuaciones policiales informadas.

Rosatelli insistió en que, hasta el momento de la entrevista, no existían órdenes de investigación provenientes de la Fiscalía ni denuncias formales radicadas en comisarías. “Es lo que hay hasta este momento, pero puede ser que en las próximas horas haya alguna intervención desde la Justicia y tengamos que avanzar, por supuesto”, concluyó al dialogar con Elonce.

De esta manera, la exposición realizada por la directora de la escuela Lavardén quedó como el principal antecedente formal informado por la Policía, mientras se aguardaban eventuales decisiones judiciales para esclarecer lo sucedido.