REDACCIÓN ELONCE
Un apostador acertó todos los números de La Segunda del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.900 millones de pesos.
Un apostador se llevó el pozo millonario que sorteaba La Segunda del Quini 6 este miércoles. En el Siempre Sale hubo 17 con cinco aciertos. En el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.900 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 09-20-40-25-03-37. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 28-18-36-20-07-26. Hubo un solo ganador que acertó todos los números y se llevó $3.294.600.472,80. El ganador es oriundo de Victoria, en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 07-36-14-00-25-29. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.113.164.973.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 21-20-19-08-33-38. Hubo 17 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $21.702.072,71. Seis son de Buenos Aires, cinco de Capital Federal, tres de Santa Fe y otros tres de Córdoba.
Por último, en el Pozo Extra, en tanto, hubo 333 ganadores y cada uno percibirá $600.600,60. Elonce.com