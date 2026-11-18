PAMI pidió a sus afiliados que revisen si el número de teléfono, el correo electrónico y el domicilio de residencia registrados siguen vigentes. La campaña busca facilitar las gestiones, mejorar el envío de avisos y proteger el acceso a las cuentas.

El organismo utiliza el teléfono y el correo para enviar novedades sobre trámites, prestaciones y servicios. Esos datos también le permiten verificar la identidad de los afiliados durante las gestiones digitales.

El domicilio de residencia es la dirección que usa la obra social para organizar la entrega de insumos. Si una persona se mudó, puede actualizar ese dato en su perfil para que los próximos envíos lleguen a la dirección correcta.

Cómo actualizar los datos en Mi PAMI

Para empezar, hay que abrir la aplicación Mi PAMI o ingresar al portal oficial desde un celular, una tableta o una computadora. Luego, se debe iniciar sesión con el CUIL y la contraseña.

Dentro de la cuenta, hay que seleccionar el ícono de “Perfil” en la parte superior derecha y entrar en “Mis datos”. Allí se puede elegir el campo que se quiere modificar e ingresar el nuevo teléfono, correo electrónico o domicilio de residencia.

Para confirmar el cambio, PAMI envía un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico. El afiliado debe ingresarlo en la plataforma para completar la actualización.

Qué cambios requieren un trámite aparte

La edición directa en Mi PAMI abarca los datos de contacto y el domicilio de residencia. Para modificar el domicilio legal, el estado civil o los datos previsionales, se debe iniciar el trámite de cambio de datos personales y presentar la documentación correspondiente.

Quienes necesiten ayuda pueden comunicarse con PAMI Escucha y Responde al 138, una línea gratuita que funciona las 24 horas. También pueden solicitar un turno para recibir atención presencial en una agencia.

El organismo recordó que nunca solicita contraseñas ni códigos de validación por teléfono. El código que se recibe al actualizar los datos debe ingresarse en Mi PAMI.