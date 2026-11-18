ANSES extiende por seis meses la prestación por desempleo a los titulares que ya tienen 45 años o más o que cumplen esa edad mientras cobran el beneficio. Para recibir las cuotas adicionales, deben seguir sin trabajo y mantener las condiciones de acceso al seguro.

La prórroga se aplica de manera automática, sin una solicitud adicional. Por ejemplo, una persona que comenzó a cobrar a los 44 años puede acceder a la extensión si cumple 45 antes de que termine el período reconocido.

Cada una de las seis cuotas adicionales equivale al 70% del primer pago de la prestación por desempleo. Si la cuota inicial fue de $200.000, el titular cobrará $140.000 por mes durante la prórroga.

Cuánto dura la prestación antes de la prórroga

Para los trabajadores permanentes comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, la duración inicial depende de los meses de aportes. Entre 6 y 11 meses corresponden dos cuotas, mientras que entre 12 y 23 meses corresponden cuatro.

Con entre 24 y 35 meses de aportes, el período inicial es de ocho cuotas. A partir de los 36 meses, se reconocen 12 pagos mensuales.

La extensión por edad se suma a las cuotas que ANSES ya le reconoció a cada titular. Así, quien tenía 12 pagos aprobados puede alcanzar 18 meses de cobertura si continúa desempleado y reúne los requisitos.

Qué hacer si se consigue un nuevo trabajo

La persona que se incorpora a un nuevo empleo debe solicitar la suspensión de la prestación por desempleo dentro de los cinco días hábiles administrativos desde el ingreso. La obligación también rige durante el cobro de las cuotas adicionales.

Durante el período de cobro, el seguro prevé cobertura de obra social y asignaciones familiares cuando correspondan. Ese tiempo también se computa a los fines jubilatorios.

Para solicitar el beneficio inicial, el plazo general es de 90 días hábiles desde que finalizó la relación laboral. Una presentación fuera de término puede reducir los días de cobertura. Para consultas sobre un caso particular, ANSES atiende en el 130.