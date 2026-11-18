La exdocente rural de Chajarí falleció en Canadá tras sufrir un accidente doméstico mientras viajaba junto a su esposo. Había sido detenida en marzo de 1976 y permaneció encarcelada hasta febrero de 1977. Su historia estuvo marcada por la persecución política, el exilio y la defensa de la memoria.
La exdocente rural de Chajarí falleció en Canadá tras sufrir un accidente doméstico mientras viajaba junto a su esposo. Había sido detenida el 25 de marzo de 1976 y permaneció encarcelada hasta febrero de 1977. Su historia estuvo marcada por la persecución política, el exilio y la defensa de la memoria.
Olga Brambilla, exdocente rural de Chajarí y sobreviviente de la última dictadura militar argentina, falleció este lunes 16 de noviembre a los 82 años en Canadá, país donde residía desde hacía décadas. Según informaron sus familiares a Multimedios Chajarí, sufrió un accidente doméstico mientras viajaba junto a su esposo para visitar a su hija. Su muerte generó pesar entre quienes conocieron su trayectoria como educadora y su historia de persecución, encarcelamiento y exilio.
La mujer había sido detenida el 25 de marzo de 1976, apenas un día después del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar. Permaneció privada de su libertad hasta el 11 de febrero de 1977 y, tras recuperar la libertad, enfrentó restricciones que le impidieron retomar su trabajo como docente.
Su historia quedó registrada en entrevistas y cartas en las que reconstruyó las detenciones ocurridas en Chajarí, las condiciones de su encarcelamiento y las dificultades que atravesó para reconstruir su vida fuera de Argentina.
Cómo ocurrió el accidente que provocó su muerte
De acuerdo con la información brindada por un familiar a Multimedios Chajarí, Brambilla se encontraba de viaje junto a su esposo, Rogelio, cuando sufrió una caída en una bañera.
La pareja había emprendido un recorrido de aproximadamente 800 kilómetros para visitar a su hija, residente en la costa atlántica canadiense.
Durante el trayecto decidieron detenerse en Quebec para descansar y pasar la noche en la vivienda de los padres del esposo de su hija, con la intención de continuar viaje al día siguiente. Fue durante esa estadía cuando ocurrió el accidente.
Según relató un integrante de la familia, Olga inicialmente logró salir del baño y le comentó a su esposo que había sufrido un golpe, sin advertir en ese momento la gravedad de la situación.
Sin embargo, posteriormente comenzó a sentirse mal y fue trasladada a un centro de salud, donde se constató que había sufrido un derrame. Pese a la asistencia recibida, falleció.
Su sobrino explicó que la mujer se encontraba en buenas condiciones de salud antes del accidente. Si bien había atravesado problemas cardíacos, había logrado superarlos después de dos intervenciones quirúrgicas y un tratamiento médico.
Una docente rural comprometida con las comunidades campesinas
Olga Brambilla desarrolló parte de su trayectoria como maestra en escuelas rurales de la zona de Chajarí, donde se vinculó con familias productoras y organizaciones que reclamaban mejores condiciones de vida y trabajo.
Su compromiso con la educación trascendió las aulas y la llevó a participar del Movimiento Rural de Maestros, las Ligas Agrarias y actividades sindicales.
En una serie de cartas que intercambió en 2016 con el profesor de Historia Claudio Hermosa, y según publicó El Espejo Revista, reconstruyó parte de aquella etapa. “Yo fui maestra en escuelas desfavorables y alejadas del radio urbano; integrante del Movimiento Rural de Maestros y de las Ligas Agrarias. Estuve en el sindicato AGMER con Cristina Clement”, recordó.
Brambilla explicó que su participación en las organizaciones rurales surgió del contacto directo con las dificultades económicas que atravesaban los pequeños productores.
Entre sus recuerdos mencionó reuniones en colonias cercanas a Chajarí, donde los agricultores analizaban los costos de producción de la fruta y reclamaban precios que permitieran sostener sus actividades.
“Viendo esa realidad, no podía decir que no cuando ellos me invitaban a manifestar para pedir mejor precio”, expresó.
La docente relató que aquellas movilizaciones eran vigiladas por efectivos policiales y personas de civil, y sostuvo que en ese contexto se confeccionaron listas de participantes de las organizaciones.
Fue detenida un día después del golpe de Estado de 1976
La vida de Brambilla cambió el 25 de marzo de 1976, cuando fue detenida por militares del Regimiento de Caballería de Tanques 7.
Según reconstruyó en sus testimonios, también fue arrestada su prima Otilia Tonina, con quien compartía actividades políticas y sociales. Ambas fueron trasladadas inicialmente al regimiento y luego a dependencias policiales de Chajarí.
“Cuando nos detienen dicen: ‘Usted está a disposición del Poder Ejecutivo, por orden de la Junta que tomó el poder’. Nada más”, recordó.
Durante los primeros días permaneció alojada en espacios reducidos y bajo vigilancia armada.
En sus relatos describió las condiciones de detención y mencionó a otras personas que también fueron arrestadas en la región, entre ellas integrantes de organizaciones políticas y sociales de Federación y Chajarí.
Posteriormente fue trasladada a otras dependencias de detención, hasta llegar a la Unidad Penal Nº 6, la cárcel de mujeres de Paraná. “Estuve presa desde el 25 de marzo de 1976 hasta el 11 de febrero de 1977 en Chajarí, en Concepción del Uruguay y Paraná”, precisó.
“Nunca me acusaron de nada”
Uno de los aspectos que Brambilla destacó al reconstruir su encarcelamiento fue que nunca recibió una acusación formal que justificara su detención.
Durante los meses que permaneció privada de su libertad, fue sometida a un interrogatorio mientras estaba encapuchada. “Nunca me acusaron de nada y solo fui interrogada, encapuchada, una vez, poco tiempo antes de darme libertad”, relató.
También recordó el temor permanente que experimentaban las mujeres detenidas ante la posibilidad de ser trasladadas para sufrir torturas.
Aunque aclaró que ella no había sido sometida a torturas físicas, describió el impacto de presenciar las consecuencias de los tormentos padecidos por sus compañeras.
“A mí no me torturaron, pero sí vi a mis compañeras torturadas volver al pabellón y cada vez que sonaba el timbre de la cárcel, nos quedábamos inmóviles, esperando a quién llevarían esa vez”, expresó.
La docente consideraba que aquella incertidumbre y la imposibilidad de ayudar a las demás detenidas constituían una forma de sufrimiento psicológico.
“Es un dolor ver salir a alguien a quien van a torturar y no poder hacer nada”, recordó.
Recuperó la libertad, pero no pudo volver a trabajar
Olga Brambilla fue liberada el 11 de febrero de 1977, después de permanecer casi once meses detenida.
En sus testimonios recordó que recuperar la libertad significó una mezcla de emociones: la alegría del reencuentro familiar y el dolor de dejar a sus compañeras encarceladas.
“Me acuerdo de todo: el dolor de dejar a mis compañeras, el dolor de enfrentar el afuera sin trabajo, no saber de mi marido”, expresó.
También evocó el momento en que regresó a su hogar durante la madrugada y encontró a familiares, amigos y vecinos esperándola.
Sin embargo, las dificultades continuaron después de su liberación.
Brambilla quedó sin documentos y sin empleo, y no pudo reincorporarse inmediatamente a la docencia.
Según relató, se presentó ante quien entonces presidía el Consejo de Educación en Paraná para solicitar que le restituyeran su puesto de trabajo.
“Cuando fui a decirle que yo no tenía acusación y quería mi puesto, me dijo que ella no tenía derecho a dármelo, que si yo traía una constancia del comando con la autorización, ella me lo daba”, recordó.
La docente realizó el pedido correspondiente ante las autoridades militares, pero recibió una respuesta negativa. “Me contestaron que no, yo no tenía derecho a eso”, señaló.
La situación económica se volvió cada vez más difícil. “Viví unos meses sin un centavo, viviendo en la casa de mis padres. Era duro, pero era así”, relató.
El exilio y la reconstrucción de su vida fuera de Argentina
Ante la imposibilidad de recuperar su trabajo y las condiciones de persecución que persistían, Brambilla decidió abandonar el país.
En septiembre de 1977 salió de Argentina y se reencontró con su esposo, con quien se había casado en febrero de 1976.
Durante el exilio pasó por Brasil y Francia, antes de establecerse en Canadá. En París participó de actividades de solidaridad con las víctimas de la dictadura argentina.
Según contó, colaboró en la elaboración de listas de personas desaparecidas que posteriormente eran presentadas ante organismos internacionales. “Hacíamos las listas de desaparecidos para presentarlas en Ginebra. Leíamos testimonios que nos pasaban desde Amnesty Internacional o de la ONU, que venían de familias del país, y llorábamos juntos”, recordó.
También participó en la organización de actividades culturales para recaudar fondos destinados a familiares de personas detenidas. Entre los artistas que colaboraron con esas iniciativas mencionó al Cuarteto Cedrón y a Paco Ibáñez.
El exilio también implicó adaptarse a nuevos idiomas, costumbres y formas de vida.
Brambilla recordó que durante un tiempo se resistió a aprender francés porque mantenía la esperanza de regresar a Argentina.
Su regreso a Chajarí y la vuelta a las aulas
Con la recuperación de la democracia, Olga Brambilla pudo regresar a Argentina en 1983.
Su retorno le permitió reencontrarse con su comunidad y recuperar la actividad docente que había sido interrumpida por la dictadura.
“Regresé en 1983. Ahí me incorporaron de nuevo al trabajo en la Escuela 21 de Santa María y después en la Escuela 40 hasta 1989, que nos volvimos a Canadá”, contó.
Durante esos años retomó su vínculo con las escuelas rurales y con las familias de la región.
En 1989 volvió a instalarse en Canadá, donde continuó su vida familiar.
Sin embargo, mantuvo el contacto con Chajarí y regresó en distintas oportunidades para visitar a sus seres queridos y compartir sus recuerdos.
El 8 de octubre de 2025 realizó, junto a su esposo, una visita a la redacción de Multimedios Chajarí, en lo que fue su último viaje a la ciudad y la región.
Su mensaje sobre la memoria y las nuevas generaciones
A lo largo de los años, Brambilla compartió sus experiencias con periodistas, docentes e investigadores interesados en reconstruir lo ocurrido durante la última dictadura militar.
Sus testimonios permitieron recuperar historias de persecución política en Chajarí y otras localidades entrerrianas.
En una entrevista con Chajarí al Día, reflexionó sobre el impacto que aquellos acontecimientos tuvieron en su vida.
“A mí me vienen a la memoria los amigos que, sin pensar y con mucho dolor, quedaron en ese paso, para la memoria. Fue un tiempo muy difícil”, expresó.
También recordó a personas desaparecidas y a familiares que continuaron buscando respuestas durante décadas.
En sus cartas de 2016 mencionó el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y el significado que tenía para los sobrevivientes la identificación de víctimas de la dictadura.
Pese a las experiencias que atravesó, la exdocente manifestó que no guardaba rencor y que conservaba la esperanza de que las nuevas generaciones pudieran construir un futuro diferente.
“Que las generaciones que están y vendrán puedan seguir haciendo un futuro sin dictadura militar”, fue uno de los deseos que expresó al recordar su historia.