Una investigación por el robo de un teléfono celular en la vía pública derivó en dos allanamientos en la ciudad de Concordia que permitieron secuestrar 716 gramos de cocaína y detener a cuatro personas, integrantes de una misma familia. Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Las medidas fueron autorizadas por el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, en el marco de una causa iniciada por la sustracción de un celular. Durante las tareas investigativas, la Policía logró identificar al presunto autor del hecho mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Los investigadores también identificaron una motocicleta Yamaha FZ en la que se habría trasladado el sospechoso. Sin embargo, el rodado no fue localizado durante los procedimientos y permanece con pedido de secuestro.

Secuestraron 50 envoltorios de cocaína durante los allanamientos

Los operativos se concretaron en dos viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles C. Veiga y Sargento Cabral, y en Pasaje Peatonal al 2000.

Según la información policial, ambos allanamientos arrojaron resultados positivos, ya que durante las requisas, los efectivos encontraron 50 envoltorios de cocaína, con un peso total de 716 gramos.

Además de la sustancia estupefaciente, los investigadores secuestraron un dispositivo DVR, utilizado para almacenar grabaciones de cámaras de seguridad, y cinco teléfonos celulares.

Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes.

Tras el hallazgo de la droga, se dio intervención a la fiscal Julia Rivoira, quien dispuso la aprehensión de cuatro personas.

Se trata de una mujer y sus tres hijos, todos mayores de edad, quienes quedaron detenidos por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.