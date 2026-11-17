Narcomenudeo en Chajarí: tres personas fueron detenidas este martes 17 de noviembre durante un allanamiento en el que la Policía de Entre Ríos secuestró cocaína, más de cuatro millones de pesos en efectivo, vehículos y otros elementos vinculados a una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Islas Malvinas al 1200, en la ciudad de Chajarí, departamento Federación. La intervención estuvo a cargo de la Delegacía Drogas Peligrosas local, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Durante el operativo, los efectivos encontraron cinco envoltorios de cocaína y una suma de $4.110.500 en efectivo. Además, incautaron cuatro teléfonos celulares y dos automóviles, un Renault Logan y un Chevrolet Prisma, que quedaron a disposición de la Justicia.

Tres detenidos y elementos secuestrados

Como resultado del allanamiento, dos hombres y una mujer fueron detenidos e incomunicados, mientras que una cuarta persona fue identificada por los investigadores. No se difundieron las identidades ni las edades de los involucrados.

Entre los elementos secuestrados también se encuentran recortes y un dispositivo DVR, utilizado para almacenar grabaciones de cámaras de seguridad. Estos materiales serán analizados en el marco de la investigación judicial para determinar su posible vinculación con la actividad investigada.

Según informó la Dirección General de Drogas Peligrosas, el procedimiento permitió avanzar sobre un presunto punto de venta de estupefacientes a menor escala. La investigación continúa para establecer las responsabilidades de las personas involucradas.

Intervención judicial y despliegue policial

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Chajarí, a cargo del juez Darío Guillermo Mautone, con intervención de la Fiscalía en turno.

El operativo fue ejecutado por personal de la Delegacía Drogas Peligrosas Chajarí, con colaboración de efectivos de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Federación.

Desde la fuerza provincial destacaron el resultado del procedimiento como parte de las tareas investigativas desarrolladas contra el narcomenudeo en Entre Ríos. Los elementos incautados permanecen a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la causa.