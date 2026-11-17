El Gobierno nacional redujo un 70,3% interanual en términos reales las transferencias no automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires durante octubre de 2026, según un informe de la consultora Analytica. La caída se produjo en un contexto de ajuste de las partidas presupuestarias y cambios en la contabilización de determinados programas. En el caso de Entre Ríos, el relevamiento destacó su participación en la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los recursos recibidos para financiar su sistema previsional.

Durante los primeros diez meses del año, las transferencias no automáticas acumularon una disminución real del 61,1% respecto del mismo período de 2025. Los envíos corrientes retrocedieron un 62,2%, mientras que los destinados a gastos de capital registraron una reducción del 43,4%.

La consultora explicó que una parte importante de la caída respondió a modificaciones en la clasificación de los fondos destinados a hospitales SAMIC y a la ausencia de pagos a la Ciudad de Buenos Aires vinculados con una medida cautelar. Al excluir ambos factores, la reducción interanual real acumulada fue del 5,8%.

Entre Ríos, entre las provincias alcanzadas por pagos de ATN

Uno de los datos relevantes del informe fue que durante octubre no se registraron pagos de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Sin embargo, hacia finales de ese mes se devengaron transferencias por un total de $13.500 millones destinadas a Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

Esos recursos fueron efectivamente abonados durante los primeros días de noviembre. El relevamiento no precisó cuánto recibió individualmente cada una de las cuatro jurisdicciones.

El fondo de ATN recaudó $115.102 millones durante octubre y acumuló aproximadamente $1 billón en los primeros diez meses de 2026. Según Analytica, después de descontar los $151.000 millones distribuidos en septiembre, quedaron $826.982 millones disponibles para su asignación o como recursos que contribuyen al resultado fiscal.

Los fondos destinados a las cajas previsionales

Entre Ríos también apareció entre las provincias que recibieron transferencias nacionales no automáticas para financiar déficits de sus sistemas previsionales.

De acuerdo con el informe, la provincia acumuló $36.000 millones entre enero y octubre de 2026 por este concepto, lo que la ubicó en el segundo lugar entre las jurisdicciones beneficiadas.

La distribución acumulada estuvo encabezada por La Pampa con $50.000 millones y Córdoba con $30.000 millones.

Estas partidas se otorgaron en el marco de las leyes nacionales 25.235 y 27.260, que contemplan mecanismos de financiamiento para los sistemas previsionales provinciales y municipales.

En octubre, las transferencias no automáticas destinadas a cubrir déficits previsionales sumaron $9.000 millones: $5.000 millones correspondieron a La Pampa y $4.000 millones a Neuquén.

Qué programas recibieron fondos nacionales

El informe también detalló la distribución de los recursos destinados a diferentes programas durante octubre.

El Plan Nacional de Alfabetización concentró la mayor cantidad de transferencias corrientes, con $29.055 millones. En segundo lugar se ubicó Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, con $14.459 millones, destinados a financiar gastos educativos y comedores escolares en 19 provincias.

También se registraron transferencias para Política de Hidrocarburos, por $9.015 millones, y para cajas previsionales provinciales, por $9.000 millones.

En cuanto a las transferencias de capital, el total alcanzó los $10.856 millones. La mayor partida correspondió al programa Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, con $6.616 millones, principalmente para obras en provincias del norte argentino.

El programa Producción Integral y Acceso al Hábitat recibió $4.150 millones, destinados exclusivamente a San Luis.

Las transferencias automáticas mostraron una leve suba

A diferencia de los fondos discrecionales, las transferencias automáticas registraron un incremento interanual real del 0,4% durante octubre.

Estos recursos se distribuyen mediante mecanismos establecidos por ley y están vinculados principalmente con la recaudación de impuestos nacionales.

En la comparación mensual, los envíos automáticos aumentaron un 1,4% real. Sin embargo, durante los primeros diez meses del año acumularon una caída interanual del 0,4%.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) representó el 53,4% de los recursos coparticipables, mientras que Ganancias aportó el 43,7%. Entre ambos tributos concentraron el 97,1% del financiamiento.

Durante octubre, la recaudación del IVA registró una disminución real interanual del 7,6%, mientras que Ganancias mostró un incremento del 17%.

El financiamiento de los sistemas jubilatorios provinciales

Entre Ríos integra el grupo de 13 provincias que mantienen cajas previsionales propias para empleados públicos y reciben transferencias automáticas vinculadas con ese sistema.

Estos recursos se financian mediante porcentajes específicos de la recaudación del IVA y del impuesto sobre los Bienes Personales.

Según Analytica, las transferencias automáticas destinadas a cajas previsionales provinciales disminuyeron un 7,3% interanual real durante octubre. En el acumulado de los primeros diez meses, la reducción fue del 3,8%.

El relevamiento también señaló diferencias entre las jurisdicciones en relación con los beneficios previsionales y los recursos distribuidos.