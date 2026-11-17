REDACCIÓN ELONCE
La muestra anual en la Escuela Técnica N° 3 “Teniente Luis Cenobio Candelaria”, conocida como Escuela de la Base, reunió trabajos de carpintería, herrería y topografía. Los estudiantes mostraron a Elonce los conocimientos y las habilidades adquiridas durante el año.
La muestra anual en la Escuela Técnica N° 3 “Teniente Luis Cenobio Candelaria”, conocida como Escuela de la Base, se desarrolló en Paraná en el marco de las actividades por el Día de la Educación Técnica, que se celebra en Argentina cada 15 de noviembre. Durante la jornada, estudiantes y docentes exhibieron proyectos realizados en los talleres y compartieron con Elonce las experiencias de aprendizaje desarrolladas durante el ciclo lectivo.
La exposición permitió conocer diferentes especialidades de la institución, desde los primeros trabajos de carpintería y herrería hasta la utilización de instrumentos digitales de precisión empleados en topografía. Los alumnos participaron de las presentaciones y explicaron el funcionamiento de las herramientas utilizadas durante su formación.
Una docente del área de aerofotografía y taller se refirió a las actividades desarrolladas por los estudiantes de los últimos años. “Los chicos están mostrando los instrumentos con los que trabajan a diario en la especialidad de topografía. Tienen diferentes instrumentos que empiezan a utilizar en quinto, sexto y séptimo año, cuando ya es todo digital”, detalló.
Topografía: estudiantes explicaron cómo funcionan los instrumentos digitales
Entre los proyectos exhibidos se encontraba una estación total, un instrumento empleado para realizar mediciones de distancias y obtener coordenadas con gran precisión. La estudiante Luján González fue una de las encargadas de presentar el equipo y explicar sus aplicaciones.
“Esta es la estación total porque nosotros, en nuestra especialidad, que es aerofoto, no solamente sacamos fotos, sino que también medimos”, explicó la alumna durante la recorrida de Elonce por la exposición.
Luego, profundizó sobre las características técnicas del dispositivo y los componentes que permiten realizar las mediciones. “Esta estación total es un dispositivo electroóptico de precisión milimétrica. Eso quiere decir que nos da las coordenadas exactas de una determinada distancia”, indicó.
De las cintas métricas a la tecnología de precisión
La presentación permitió observar cómo los estudiantes incorporaron progresivamente herramientas de mayor complejidad a medida que avanzaron en su formación. La utilización de dispositivos digitales constituyó una de las experiencias compartidas durante la jornada.
“Cuando empezamos la especialidad medíamos con cintas métricas y esto automatiza todo, es mucho más rápido”, comentó González.
La alumna también describió el procedimiento utilizado por el equipo para calcular distancias. “El EDM dispara un rayo láser hacia el prisma reflector y, si no tenemos prisma, hacia una superficie que queramos medir”, señaló. El instrumento permitió demostrar cómo la tecnología facilitaba tareas vinculadas con la topografía y la medición de terrenos.
Carpintería: los primeros trabajos de los alumnos
Otro de los sectores de la muestra estuvo dedicado al taller de carpintería, donde se exhibieron objetos confeccionados durante las actividades prácticas. La estudiante Mailén presentó algunos de los trabajos correspondientes al primer año de la institución.
“Acá estamos mostrando el taller de carpintería de primer año. Esto lo hace el profesor junto con los alumnos. Es un trabajo bastante grande, pero se logra gracias a las maderas que nos brindan y al trabajo del profesor”, expresó.
Entre las piezas presentadas se encontraba un llamador de puerta de madera, elaborado como alternativa al tradicional golpe sobre la superficie. La estudiante explicó su funcionamiento ante las cámaras de Elonce y mostró cómo se utilizaba el objeto. “Esto es un toc toc. Lo ponés en la puerta y, en vez de golpearla, hacés que choque”, relató Mailén.
Herrería: objetos para el hogar y actividades cotidianas
La recorrida continuó por el espacio de herrería, donde se exhibieron diferentes elementos metálicos destinados al uso doméstico y recreativo. Entre las piezas había soportes para botellas y copas, accesorios para equipos de asado, portamacetas y estructuras para sostener cañas de pescar.
La estudiante Lourdes fue una de las encargadas de presentar los objetos expuestos. “Esto lo hicimos en herrería. Es para poner el vino, la cerveza y las copas, para que quede lindo”, explicó. Luego, agregó: “También está el haragán, que sirve para apoyar la caña de pescar, el equipo de asado y los portamacetas”.
Por su parte, Alma, compañera de Lourdes, aclaró que algunas de las piezas exhibidas habían sido confeccionadas por los docentes como modelos de referencia para las prácticas de los estudiantes. “Nosotros hacemos cosas iguales a esas, pero estas son las que hicieron los profesores para la muestra”, precisó.