El programa Ecocampus de la UADER fue presentado en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, en Paraná, con el objetivo de promover el cuidado ambiental, la separación de residuos y la participación de toda la comunidad universitaria. La iniciativa fue desarrollada durante varios meses junto a estudiantes y agrupaciones estudiantiles.

Dafne Cis, abogada y secretaria de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos de la facultad, explicó a Elonce que el proyecto busca incorporar prácticas sustentables a la vida académica. "Para nosotros es un orgullo institucional poder dar la presentación oficial de un programa que venimos trabajando hace meses", expresó.

Dafne Cis, secretaria de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos de la FCVyS (Elonce)

La funcionaria destacó que la institución funciona desde hace dos años en el campus universitario y que este espacio representa una oportunidad para fortalecer la conciencia ambiental. "Hoy nuestro campus es nuestra casa y poder garantizar el cuidado y formar a nuestros estudiantes desde una mirada ambiental es parte de la formación de la ciudadanía universitaria", señaló.

Separación de residuos y participación estudiantil

Una de las principales acciones será incorporar recipientes diferenciados para facilitar la clasificación de residuos. Lía Cáceres, estudiante de la facultad, explicó a Elonce que el propósito es aprender a identificar correctamente los desechos y sostener esta práctica en el tiempo.

Además, indicó que la propuesta se difunde mediante grupos de WhatsApp, agrupaciones estudiantiles y redes sociales institucionales, con invitaciones abiertas a estudiantes y vecinos interesados en participar.

Por su parte, Noelia Montero, representante de la agrupación Micaela García, destacó el origen colectivo del proyecto. "Fue un trabajo en conjunto de los estudiantes, fueron problemáticas planteadas entre todos los alumnos", manifestó.

(Elonce)

Un compromiso ambiental a largo plazo

Desde la institución señalaron que uno de los desafíos será conformar equipos de promotores de Ecocampus, integrados por estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria.

La iniciativa también apunta a fortalecer el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios compartidos, mediante acciones que puedan mantenerse durante los próximos años.

"Si no formamos parte todos de estos proyectos, no van a ser sostenibles en el tiempo", remarcó Cis al convocar a docentes, estudiantes y vecinos a sumarse.