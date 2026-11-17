El pronóstico para Paraná anticipa un martes con lluvias y tormentas aisladas, en una jornada en la que las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 29 grados. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 10% y el 40% durante distintos momentos del día. En tanto, cesó el alerta meteorológica que afectaba a Entre Ríos.

Después de las condiciones de inestabilidad registradas en la región, el organismo nacional prevé que las precipitaciones podrían continuar durante este martes, aunque sin advertencias meteorológicas vigentes para la provincia.

Para la mañana se anuncian lluvias y tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 20 grados. Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 29 grados y persistirá la posibilidad de precipitaciones, mientras que hacia la noche se esperan alrededor de 24 grados.

Cómo seguirá el miércoles y jueves

El miércoles 18 se presentaría con mejores condiciones meteorológicas en Paraná, aunque todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas durante la mañana.

El SMN anticipa una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. La probabilidad de lluvias será de entre el 0% y el 10% durante la madrugada, aumentará al 10%-40% por la mañana y descenderá al 0% durante la tarde y la noche.

Para el jueves 19, en tanto, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 28 grados, con una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%.

Cuándo volverán las lluvias a Paraná

De acuerdo con el pronóstico extendido, el viernes 20 podrían regresar las lluvias durante la primera mitad del día, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Para esa jornada se prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados. Durante la tarde y la noche, las condiciones tenderían a mejorar, con nubosidad variable y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%.

El sábado 21 se presentaría con cielo parcialmente nublado y un ascenso de la temperatura máxima, que alcanzaría los 30 grados. La mínima prevista es de 19 grados y las probabilidades de lluvia se mantendrían bajas.

Qué se espera para el domingo y el comienzo de la próxima semana

El domingo 22 continuaría el período de estabilidad meteorológica, con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados.

Para el lunes 23, el organismo nacional anticipó condiciones similares, con una mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos

Las condiciones de inestabilidad también alcanzarán a distintas localidades de Entre Ríos durante este martes. Aunque se espera una mejora progresiva, todavía podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

En Concordia, se prevé una temperatura máxima cercana a los 29 grados, con posibilidad de tormentas durante la mañana. Para Federación y Federal, las temperaturas también rondarán los 29 grados, con probabilidad de precipitaciones y mejoras hacia el miércoles.

En Concepción del Uruguay, se anticipan tormentas durante la mañana y una mejora desde el mediodía, con períodos de sol durante la tarde. La máxima alcanzaría los 29 grados. Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas similares.

En Gualeguaychú, las condiciones también serán variables, con posibilidad de lluvias y una máxima cercana a los 28 grados. En Victoria, la temperatura podría alcanzar los 28 grados, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicaría alrededor del 33%.

Por su parte, Villaguay y Nogoyá tendrán temperaturas máximas cercanas a los 27 y 29 grados, respectivamente, con nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas.