El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas a corto plazo por tormentas fuertes y severas en Entre Ríos durante la noche de este lunes 16 de noviembre. Las advertencias alcanzaron a siete departamentos de la provincia: Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá y Tala, con Victoria incluido en ambos avisos. Los fenómenos previstos comprendieron lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El primer aviso fue emitido a las 20:52 y advirtió sobre tormentas severas en los departamentos Paraná, Diamante y Victoria. La advertencia tuvo una validez de dos horas, por lo que su vigencia se extendió hasta las 22:52 de este lunes.

Siete minutos después, a las 20:59, el organismo difundió una segunda alerta por tormentas fuertes, que comprendió los departamentos Gualeguay, Nogoyá, Tala y Victoria. Este aviso también tuvo una duración de dos horas, con vigencia hasta las 22:59. Ambos fenómenos fueron detectados mediante radares meteorológicos.

Qué departamentos de Entre Ríos están bajo alerta

Los dos avisos del SMN establecieron diferentes niveles de intensidad para las tormentas y horarios de finalización.

De esta manera, seis departamentos entrerrianos quedaron comprendidos en las advertencias, ya que Victoria apareció en ambos comunicados.

En las zonas alcanzadas se advirtió por lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. Estas condiciones podrían ocasionar anegamientos temporarios, caída de ramas y dificultades para circular por calles y rutas.

Las tormentas también afectaron a Santa Fe y Córdoba

La primera alerta a corto plazo también incluyó sectores de otras dos provincias de la región. En Santa Fe, la advertencia comprendió los departamentos Castellanos, Iriondo, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Lorenzo y San Martín.

En Córdoba, el aviso alcanzó al departamento San Justo, donde también se advirtió sobre la posibilidad de tormentas severas con precipitaciones intensas y fuertes ráfagas.

El SMN explicó que los fenómenos indicados en ambas alertas fueron identificados mediante radares meteorológicos, una herramienta que permite detectar el desarrollo y desplazamiento de las tormentas.

Qué recomendaciones difundió el SMN ante las tormentas

Ante las condiciones meteorológicas adversas, el organismo recomendó permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos, y evitar la exposición al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

También pidió retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar puertas y ventanas, y evitar refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.

En caso de ingreso de agua a las viviendas, aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico, siempre que pueda realizarse de manera segura. Además, recomendó mantenerse alejado de zonas inundables y no ingresar a calles anegadas.