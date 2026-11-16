REDACCIÓN ELONCE
La diputada provincial Noelia Taborda analizó en diálogo con Elonce el escenario de las elecciones 2027 en Entre Ríos. Se mostró a favor de separar los comicios provinciales de los nacionales, consideró necesario debatir la continuidad de las PASO y expresó su deseo de renovar su banca.
La diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Noelia Taborda, se pronunció sobre las elecciones 2027 en Entre Ríos y manifestó su respaldo al desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de los nacionales. Durante una entrevista con Elonce, la legisladora del PRO también abordó la posibilidad de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), analizó la relación del oficialismo con otros bloques y expresó su intención de continuar en la Cámara de Diputados.
La dirigente oriunda de Federal consideró que los entrerrianos deberían poder definir sus autoridades provinciales en una instancia electoral diferenciada de la nacional. Ante la consulta sobre un eventual desdoblamiento, respondió afirmativamente.
Qué dijo Noelia Taborda sobre las PASO y las elecciones 2027
La legisladora fue consultada sobre las versiones acerca de un posible proyecto para suspender las elecciones primarias en Entre Ríos. Si bien aclaró que todavía no había ingresado una iniciativa a la Cámara de Diputados, consideró necesario analizar el funcionamiento del sistema electoral. “Tenemos que pensar la forma de votar. Tenemos que darle a los ciudadanos la agilidad de saber cómo, cuándo y, sobre todo, qué van a votar, entendiendo que tenemos que manejar los fondos públicos de los ciudadanos”, expresó.
Taborda reconoció que las primarias cumplieron una función importante en determinados momentos, aunque planteó que los partidos políticos podrían revisar sus mecanismos para seleccionar candidatos.
“Quizás las PASO fueron una herramienta muy buena. Veremos ahora si siguen o no, si las necesitamos o si estamos en el momento de que los partidos políticos puedan definir sus candidatos y no llegar a una PASO”, manifestó.
La diputada expresó su deseo de renovar su banca
Durante la entrevista, Taborda también habló sobre sus aspiraciones políticas para 2027. La legisladora, que anteriormente se desempeñó como concejal en Federal, reconoció que le gustaría continuar en la Cámara de Diputados.
“Me gusta mucho y ojalá el gobernador vuelva a pensar en mí para poder acompañar, porque estudié mucho, trabajo mucho y me gusta lo que hago. Siento que es el lugar donde me gustaría seguir estando”, afirmó.
Ante la posibilidad de competir por la intendencia de Federal, explicó que su interés estaba centrado en el trabajo parlamentario y en la representación de los ciudadanos.
“Aprendí mucho a querer la Legislatura, a trabajar conscientemente y es la parte que me gusta”, señaló.
Su trabajo en la Legislatura y la relación con el Gobierno
La diputada destacó su participación en las comisiones legislativas y explicó que procura estudiar cada iniciativa antes de emitir su voto. Actualmente, ocupa la vicepresidencia del bloque oficialista y participa en la mayoría de las comisiones de la Cámara.
“Yo tengo que saber de qué se trata lo que estoy levantando la mano, lo que estoy firmando y acompañando, sobre todo en los proyectos del Ejecutivo provincial”, sostuvo.
En ese sentido, consideró fundamental el trabajo previo a cada sesión, tanto en el análisis de los proyectos como en el intercambio con otros legisladores.
“Siento que es nuestro deber participar de las comisiones, debates, preguntar cuando no sabemos, sacarnos las dudas y estudiar. De eso se trata, de instruirnos, de aprender y de votar conscientemente”, explicó.
El vínculo con La Libertad Avanza y las diferencias políticas
Otro de los temas abordados fue la relación del oficialismo provincial con los representantes de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Taborda explicó que existe un intercambio permanente entre los bloques, aunque aclaró que eso no implica coincidencias en todas las iniciativas.
“Tenemos diálogo. En nuestra Cámara hay representantes de La Libertad Avanza, cinco diputados que son la segunda minoría, y eso nos hace estar en permanente comunicación en el trabajo en comisiones, no solo de los proyectos del Ejecutivo o de los diputados oficialistas, también de diputados de la oposición”, señaló.
La legisladora reconoció que las diferencias forman parte de la actividad parlamentaria y que los acuerdos dependen del contenido de cada propuesta. “Hay muchas cosas que aprobamos conscientemente y hay otras en las que tenemos diferencias con ellos”, expresó.
La reunión con Frigerio y la agenda legislativa
Taborda también confirmó que mantuvieron un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio y funcionarios provinciales para analizar los proyectos que el oficialismo busca impulsar en la Legislatura. “Nosotros a menudo tenemos reuniones con el Ejecutivo, sobre todo con el gobernador, pero también con el secretario y con el ministro Troncoso”, explicó.
La diputada sostuvo que el intercambio con el Gobierno provincial forma parte del funcionamiento habitual del bloque oficialista.
“Somos diputados oficialistas, tenemos que estar en permanente comunicación. Cuando el Ejecutivo nos envía una ley, ver qué ruta seguimos y cómo seguimos adelante”, manifestó.
La relación con Nancy Miranda y el llamado al diálogo
La legisladora también se refirió a su vínculo con la senadora provincial por Federal, Nancy Miranda, quien acompañó distintas iniciativas del oficialismo pese a pertenecer a otro espacio político. “Tenemos comunicación, nos vemos a menudo, vivimos en el mismo departamento, así que estamos en permanente contacto en los actos oficiales. No tenemos una relación de amistad, pero sí nos encontramos permanentemente”, indicó.
Taborda consideró que las diferencias partidarias no deberían impedir el trabajo conjunto en cuestiones vinculadas con las necesidades de la población. “La ciudadanía está cansada de las grietas, no busca eso, busca que estemos unidos por el bien de todos los ciudadanos”, afirmó.
Finalmente, la diputada dejó planteada su posición sobre los principales debates electorales que se perfilan para 2027: respaldó la posibilidad de separar las elecciones provinciales de las nacionales, propuso analizar la continuidad de las PASO y manifestó su intención de seguir desempeñándose como legisladora.