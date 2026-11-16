El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez será titular ante Costa Rica y anticipó que realizará entre cuatro y cinco modificaciones en la formación inicial. El encuentro se disputará este martes, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco del segundo amistoso de la fecha FIFA.

Durante una conferencia de prensa previa al último entrenamiento, el director técnico explicó que el arquero del Aston Villa estaba en condiciones de jugar frente a Uruguay, pero el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar riesgos físicos. En aquella presentación, Argentina cayó por 2-1 en La Bombonera, con Gerónimo Rulli bajo los tres palos.

“Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido, pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli), también optamos por cuidarlo”, explicó Scaloni. Además, adelantó: “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, depende del entrenamiento”.

Scaloni anticipó cómo jugará Argentina ante Costa Rica

Pese a las modificaciones previstas, el entrenador dejó en claro que no habrá cambios sustanciales en la propuesta futbolística. La intención será mantener la identidad del equipo y continuar evaluando alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales.

“Mañana vamos a jugar de la misma manera, sin cambiar sistema de juego”, aseguró. Sin embargo, reconoció que podría incorporar futbolistas con características más ofensivas por las bandas, aunque aclaró que el esquema será similar al utilizado frente a Uruguay.

Sobre Costa Rica, recordó el enfrentamiento disputado en Los Ángeles durante 2024, cuando el seleccionado centroamericano era dirigido por Gustavo Alfaro. “En el primer tiempo nos llevamos una sorpresa y perdíamos 1-0. Tiene buenos futbolistas, un entrenador que los hace jugar bien”, señaló.

Qué dijo Scaloni sobre la derrota ante Uruguay

El técnico también volvió a analizar la caída por 2-1 frente al seleccionado uruguayo. Consideró que, más allá del resultado, Argentina mostró aspectos positivos y sostuvo que el rendimiento general no estuvo lejos de lo esperado.

“El equipo hizo un buen partido, jugó a lo que venía jugando”, afirmó. En ese sentido, destacó que el primer tiempo había sido favorable en cuanto a situaciones y posesión, aunque reconoció que los goles recibidos condicionaron el desarrollo del encuentro.

“No tuvimos tiempo de reacción porque nos hicieron dos goles y el partido se empezó a desvirtuar. Destaco que el equipo siguió intentando, con paciencia, que en este momento es clave”, manifestó. Luego agregó: “Nos da tranquilidad que tenemos grandes jugadores. El resultado no nos gusta, pero es anecdótico ante un rendimiento que creemos que fue normal del equipo”.

El recambio generacional y los objetivos de la Selección

Scaloni también se refirió al proceso de renovación del plantel y explicó que el cuerpo técnico continuará probando futbolistas para consolidar una nueva base. Reconoció que la salida de algunos referentes obligó a buscar alternativas, aunque destacó el potencial de los jóvenes convocados.

“Con la diferencia del primer proceso, ahora tenemos una base y hay que ir llenando esos huecos que creemos que el equipo fue dejando con los grandes jugadores que nos dejaron, que son irremplazables”, expresó.

En esa línea, sostuvo: “Tenemos chicos que creemos que pueden quedarse por mucho tiempo y tenemos que ir probando. Cuando creamos que está el futbolista indicado, a lo mejor las convocatorias serán más cortas. Estamos en un momento que toca probar”.

Qué dijo sobre Messi y su futuro en la Selección

Durante la conferencia, el entrenador también fue consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi se incorpore a su cuerpo técnico una vez que finalice su carrera como futbolista.

“Yo creo que Messi va a seguir jugando. Más allá del 2030 va a seguir. Ojalá siga hasta que pueda. Si quiere venir al cuerpo técnico, sin ningún problema”, respondió Scaloni.

Finalmente, el técnico destacó el acompañamiento de los hinchas y aseguró que el equipo buscará sostener el entusiasmo generado durante los últimos años. “La gente siempre es incondicional a la Selección, sin dudas, sea el proceso que sea”, expresó. Sobre las metas de esta nueva etapa, concluyó: “Yo no me puse ningún objetivo, la idea es seguir compitiendo, porque de eso se trata”. Además, remarcó que la prioridad será encontrar futbolistas que mantengan el compromiso y las ganas de representar a la Argentina.