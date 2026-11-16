Un relevamiento difundido en redes sociales comparó precios de supermercados, farmacias y comercios de Brasil con los de Argentina. Chocolates, cosméticos, café y calzado presentaron importantes diferencias. Cuáles son los productos más baratos y qué tener en cuenta antes de viajar.
Los precios en Brasil volvieron a despertar el interés de los argentinos ante la proximidad de las vacaciones de verano 2027. Un relevamiento difundido en redes sociales mostró que distintos productos de supermercados, farmacias y centros comerciales pueden conseguirse con descuentos de hasta el 76% respecto de los valores registrados en Argentina.
La comparación fue realizada por Andrea Heller, una creadora de contenido que recorrió establecimientos comerciales brasileños y registró los precios de chocolates, cosméticos, cápsulas de café, bebidas e indumentaria. Posteriormente, contrastó esos importes con los disponibles en comercios argentinos y publicó los resultados en Instagram.
Entre los productos que presentaron mayores diferencias aparecieron un calendario de adviento, artículos de cuidado facial y bebidas de marcas internacionales. Sin embargo, los valores corresponden a los comercios y al momento del relevamiento, por lo que pueden variar según la ciudad, las promociones y el tipo de cambio utilizado.
Qué productos cuestan menos en Brasil que en Argentina
Uno de los ejemplos más llamativos fue un calendario de adviento que se comercializaba en Brasil por el equivalente a 28.000 pesos argentinos, mientras que en Argentina alcanzaba los 115.000 pesos. La diferencia representó un ahorro aproximado del 76% respecto del precio local.
En el rubro de chocolates, Heller encontró una barra a 11.000 pesos en Brasil, frente a los 17.000 pesos que costaba el mismo producto en Argentina. En este caso, la diferencia rondó el 35%, una brecha menor que la registrada en otros artículos.
Las farmacias también mostraron contrastes importantes. Un sérum facial tenía un valor equivalente a 19.000 pesos en Brasil y 51.000 pesos en Argentina, mientras que el agua micelar se conseguía por 7.600 pesos frente a los 22.000 pesos del mercado argentino.
Cápsulas de café, bebidas y ojotas: las mayores diferencias
Los supermercados brasileños presentaron oportunidades de ahorro en productos de marcas internacionales. Una caja de cápsulas de café costaba aproximadamente 5.700 pesos, mientras que en Argentina se ofrecía por 19.000 pesos, lo que implicaba una diferencia del 70%.
Otro ejemplo fue una bebida embotellada de una reconocida cadena internacional. Su precio en Brasil equivalía a 3.400 pesos argentinos, frente a los 12.000 pesos que demandaba adquirirla en el país. En términos porcentuales, resultaba alrededor de un 72% más barata, publicó Primera Edición.
En los centros comerciales, las diferencias alcanzaron a la indumentaria y el calzado. Las remeras se ofrecían entre 10.000 y 15.000 pesos, mientras que unas ojotas de marca costaban aproximadamente 15.000 pesos en Brasil, contra 39.000 pesos en Argentina.
Comparación de precios entre Brasil y Argentina
Los siguientes valores fueron expresados en pesos argentinos, según la conversión utilizada en el relevamiento.
Los porcentajes reflejan cuánto menos costaban los productos en Brasil respecto de los precios argentinos. No representan descuentos comerciales ni garantizan que esos valores continúen vigentes durante el verano.
Cómo influye el valor del real en los gastos de los argentinos
El tipo de cambio constituye uno de los factores que pueden modificar el presupuesto de quienes eligen Brasil para sus vacaciones. Cuando el real pierde valor frente al dólar, los turistas que disponen de moneda estadounidense pueden obtener más reales por el mismo importe.
Según los valores cambiarios citados en el relevamiento, el dólar pasó de 4,98 a 5,51 reales entre los períodos comparados. Esa variación puede favorecer determinados consumos, aunque el beneficio para los argentinos depende también de la cotización del peso y de los costos asociados a cada medio de pago.
La diferencia cambiaria puede trasladarse a restaurantes, transporte y compras cotidianas, especialmente cuando los establecimientos mantienen sus precios expresados en reales.
Cuánto cuesta comer en Brasil y qué pasa con los alojamientos
Entre los ejemplos difundidos, una comida económica de 35 reales representaba aproximadamente 9.962 pesos argentinos, mientras que una cena para dos personas en un restaurante de categoría media, estimada en 167 reales, equivalía a unos 47.563 pesos.
Sin embargo, no todos los gastos turísticos responden de la misma manera a las variaciones cambiarias. Los pasajes aéreos y numerosos alojamientos se comercializan en dólares o ajustan sus tarifas según la demanda, especialmente durante enero y febrero.
Por ese motivo, los precios más bajos en supermercados y comercios no necesariamente significan que las vacaciones completas resulten más económicas.
Qué conviene tener en cuenta antes de viajar a Brasil
Para quienes organizan sus vacaciones de verano, resulta importante comparar los precios finales de alojamiento, transporte, alimentación y actividades recreativas, además de las compras que puedan realizar durante su estadía.
También conviene verificar las cotizaciones utilizadas por tarjetas y billeteras virtuales, los posibles impuestos y las condiciones de ingreso de mercadería a Argentina.
De esta manera, Brasil vuelve a presentar alternativas de consumo que pueden resultar atractivas para los argentinos. No obstante, el ahorro dependerá del destino elegido, los productos adquiridos y el tipo de cambio vigente al momento del viaje.