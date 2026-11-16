Noche de las Galerías en Paraná: nueve espacios abrirán sus puertas con muestras, música y arte en vivo

La Noche de las Galerías en Paraná tendrá una nueva edición el 21 de noviembre, de 19 a 23 horas, con la participación de nueve espacios culturales que abrirán sus puertas para compartir exposiciones, intervenciones artísticas, performances, música en vivo y propuestas gastronómicas. La iniciativa permitirá conocer producciones de artistas locales y recorrer distintos puntos de la ciudad con acceso libre y gratuito.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, Marca Paraná y el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR). Su objetivo es acercar las artes visuales a la comunidad, promover la circulación de obras y fortalecer el vínculo entre artistas, galerías y públicos interesados en las diferentes expresiones culturales.

Durante cuatro horas, los visitantes podrán organizar su propio recorrido entre los espacios participantes. La programación incluirá muestras individuales y colectivas, instalaciones interactivas, dibujo en vivo, charlas, encuentros con artistas y oportunidades para adquirir obras. También habrá música y gastronomía, con propuestas destinadas a diferentes públicos.

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Las galerías que participarán de la Noche de las Galerías

A la Vuelta de la Esquina, ubicada en Ameghino 130, celebrará sus 15 años con una muestra colectiva aniversario. La exposición reunirá dibujos, pinturas, grabados, fotografías, esculturas, cerámicas, arte textil, objetos e instalaciones, además de intervenciones artísticas que reflejarán la trayectoria del espacio cultural.

Su programación comenzará a las 19 con Micro Poesías entre Cuerdas. A las 20 habrá proyecciones y música en vivo, mientras que desde las 21 se desarrollarán propuestas de DJ, videoarte y performances, en una celebración que combinará distintas disciplinas artísticas.

Por su parte, Almacén de los 33. Territorio de Culturas, en Bavio y Courreges, presentará Río de Mujeres, una propuesta que incluirá una feria de arte, intervenciones y performances. El encuentro reunirá diferentes expresiones y producciones artísticas en un espacio dedicado a la creación cultural.

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Exposiciones, charlas y propuestas gastronómicas

Archicofradía Galería de Arte, en 9 de Julio 116, abrirá sus puertas con El paso de la luz a la oscuridad, una muestra colectiva espontánea que formará parte del recorrido y permitirá acercarse a diferentes producciones visuales.

En tanto, Blanca Irradiante, ubicada en Ituzaingó 80, planta alta, presentará Ficciones en línea, con obras de Elina Aguilar, Carolina Bettanin, Luz López, Claudio Osán y Lisandro Pierotti. A las 19 se desarrollará la charla El arte bajo el martillo, a cargo de Analiz Gallardo.

La exposición abordará distintas expresiones contemporáneas, mientras que la charla estará destinada a artistas visuales, coleccionistas y público interesado en el funcionamiento de las subastas, la formación de precios y la valoración del patrimonio artístico. La propuesta se completará con gastronomía, tragos y música de Bulé Bar - Terraza Cultural.

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Casa Banano y ERARTE: artistas, objetos y música

Casa Banano, en Córdoba 145, será sede de la quinta edición de Artistas y Objetos, una propuesta que reunirá a 22 proyectos y artistas. Entre las 19 y las 23, el público podrá recorrer la casa y sus jardines, conocer las producciones y disfrutar de diferentes actividades.

La programación incluirá propuestas gastronómicas, música de DJ Belén Céspedes y una activación de Marcos Bainella SPA para artistas. El espacio ofrecerá así una combinación de exhibiciones, encuentros y experiencias vinculadas con la producción artística local.

Por otra parte, ERARTE, en San Martín 902, subsuelo de Galería Flamingo, presentará entre las 19 y las 20 una exposición dedicada a paisajes, personajes y costumbres del mundo rural argentino. A las 21 tendrá lugar A PURO TOYI, un espectáculo con canciones de Toyi Bouzada interpretadas por María Cuevas, Valentín Cosso y Luis Farías, con María Silva como invitada. Esta presentación tendrá entrada arancelada.

Performances e instalaciones interactivas

GAP Galería de Arte, ubicada en Alameda de la Federación 355, realizará a las 20:30 FLOWER POWER, una activación de su muestra mediante una performance vinculada con la exposición. La actividad permitirá experimentar una propuesta artística que combina distintas formas de expresión.

En La Hendija Arte Contemporáneo, en Gualeguaychú 171, se desarrollará una programación distribuida en varias salas. En Sala H se presentará OBSOLETO, una instalación interactiva del colectivo integrado por Guido Bertos, Cynthia Fistraiber, Desi Darrichon, Coty Carbone y Pájaro Carreira, con activaciones durante toda la noche.

También podrá visitarse VITA Y METACARNIS, de Rojo Carreira Carbone, quien realizará dibujo en vivo. En Sala A se exhibirán trabajos del Taller de Dibujo y Pintura SOLARIS, coordinado por Manuel Acevedo, mientras que Sala L reunirá producciones del Taller de Arte Contemporáneo dirigido por Pájaro Carreira. El Anexo Sala 2 contará con una exposición permanente de obras del mismo artista.

La Portland y el recorrido por los espacios culturales

La Portland, ubicada en avenida J. M. Estrada 3348, presentará Claridad y un Resto Frágil, una exposición de Karen Spahn y Carlos Battauz, con curaduría de Celina Jure. La propuesta incluirá un recorrido por el barrio y una instancia de observación del entorno en diálogo con la obra de Battauz.

La iniciativa permitirá que vecinos y visitantes conozcan diferentes galerías y espacios independientes de Paraná, además de acercarse al trabajo de artistas, docentes y colectivos culturales que desarrollan sus actividades en la ciudad.

La Noche de las Galerías propone así una oportunidad para recorrer la producción artística local, descubrir nuevas expresiones y participar de actividades culturales en distintos barrios. El recorrido general será libre y gratuito, de 19 a 23 horas, con la excepción del espectáculo arancelado anunciado por ERARTE.