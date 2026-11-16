Viale se prepara para la Fiesta Nacional del Asado con Cuero: artistas, entradas y actividades

REDACCIÓN ELONCE
La celebración se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en Viale Foot Ball Club. Habrá 37 espectáculos en tres escenarios, 25 equipos de asadores y más de 45 emprendedores. Lázaro Caballero y Los del Fuego estarán entre los artistas destacados.
La Fiesta Nacional del Asado con Cuero de Viale fue presentada oficialmente este lunes en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de Viale Foot Ball Club. La celebración se desarrollará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, con una amplia propuesta gastronómica, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.
El lanzamiento contó con la presencia del secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello; la viceintendenta de Viale, Alejandrina Bruno; el presidente de Viale Foot Ball Club, Fabián Ludi; y el conductor Santiago Rinaldi, tradicional voz de la fiesta. Durante la presentación, los organizadores brindaron detalles de la programación, los precios y la competencia de asadores a Elonce.
Stoppello destacó la importancia de la celebración para el turismo entrerriano y la identidad cultural de la provincia. La definió como "una de las fiestas más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos por el nivel de convocatoria" y resaltó la participación de competidores provenientes de distintos puntos del país.
Cuánto cuestan las entradas y qué artistas actuarán
Fabián Ludi confirmó que las entradas tendrán distintos valores según la jornada: $10.000 el viernes, $20.000 el sábado y $15.000 el domingo. Los tickets pueden adquirirse en la secretaría del club o de manera anticipada mediante la plataforma SimplePass, con acceso a través de un código QR.
La programación incluirá 37 espectáculos distribuidos en tres escenarios simultáneos: el principal, el espacio de peñas y el patio cervecero. Entre los artistas confirmados figuran Lázaro Caballero, quien actuará el sábado, mientras que el domingo se presentarán Los del Fuego, Coti Hernández y Mara Villa Alemana.
Además, quienes compren entradas para el viernes participarán de sorteos de una bicicleta y un televisor de 42 pulgadas. El domingo se sorteará una motocicleta cero kilómetro. La propuesta también contará con más de 45 emprendedores.
La competencia de asadores y el tradicional encendido del fuego
Uno de los principales atractivos será la competencia nacional de asado con cuero, que reunirá a 25 equipos integrados por cuatro personas. Participarán representantes entrerrianos y de provincias como Santa Fe, Corrientes y Mendoza. Según Ludi, las inscripciones ya cerraron y existe una lista de espera.
El tradicional encendido del fuego se realizará a la medianoche del viernes 20, con acceso gratuito desde la noche del jueves. A partir de ese momento, los fogones permanecerán encendidos durante toda la celebración.
"Desde ahí hasta el domingo no se apaga más el fuego", destacó Ludi. El asado con cuero se ofrecerá en distintos horarios, tanto al mediodía como por la noche, junto con empanadas, choripanes, tortas fritas y otras preparaciones elaboradas dentro del club.
Una fiesta que identifica a Viale
La viceintendenta Alejandrina Bruno destacó el trabajo de la institución y la comunidad. "Estamos muy orgullosos de nuestro Viale, que es la capital nacional del asado con cuero", expresó, al invitar a visitantes de toda la provincia y el país.
Por su parte, Santiago Rinaldi recordó los orígenes de la celebración y destacó su crecimiento. También invitó al público a participar del encendido del fogón, al que describió como "un rito cargado de emociones y significación".
Finalmente, los organizadores remarcaron que lo recaudado beneficia a Viale Foot Ball Club y contribuye al sostenimiento de sus actividades durante el año. Recomendaron adquirir las entradas anticipadamente y llegar con tiempo para facilitar el ingreso al predio.