Ordenaron suspender el ingreso de residuos a un predio de Oro Verde e iniciaron un sumario

La Secretaría de Ambiente detectó irregularidades en un predio utilizado para depositar residuos. Dispuso una medida preventiva y abrió un sumario contra el municipio.
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos ordenó la suspensión inmediata del ingreso y egreso de camiones con residuos destinados a un predio de Oro Verde e inició un sumario administrativo contra la Municipalidad por presuntas infracciones a la normativa ambiental. La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 637/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial provincial.
La decisión se adoptó después de una inspección realizada el 16 de junio de 2026, durante la cual se detectaron acumulaciones de residuos domiciliarios, restos de poda, escombros y otros materiales voluminosos en un terreno que, según las actuaciones oficiales, no estaba declarado ni autorizado para la disposición final de residuos.
La resolución, firmada por la secretaria de Ambiente, Rosa Mirta Hojman, establece que la suspensión se mantendrá hasta que se regularice la situación ambiental y concluya el procedimiento administrativo iniciado contra el municipio.
Qué irregularidades detectaron durante la inspección
De acuerdo con el Informe Técnico Nº 40/2026, los inspectores constataron la existencia de un sitio utilizado como basural a cielo abierto, donde se observó la descarga de residuos por parte de camiones municipales.
En el lugar también se identificaron neumáticos fuera de uso, chatarra, envases de pintura, restos de poda y escombros mezclados con residuos domiciliarios. Además, se registró la presencia de personas que realizaban tareas informales de recolección.
El informe describió un pronunciado desnivel del terreno, aparentemente vinculado con una actividad anterior de extracción de áridos, que era utilizado para depositar residuos. También se observaron sectores con acumulación de agua y dos lagunas cercanas, presumiblemente cloacales, cuyo tratamiento y aislamiento no habían sido acreditados ante las autoridades.
El municipio había sido intimado a presentar documentación
Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente notificó formalmente a la Municipalidad de Oro Verde el 24 de julio de 2026 y le otorgó un plazo de diez días para responder a los requerimientos técnicos.
Sin embargo, según consta en la resolución, el municipio no presentó una respuesta dentro del plazo establecido, lo que motivó la apertura del sumario administrativo por presuntos incumplimientos de la Ley Provincial Nº 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
La autoridad ambiental sostuvo en el expediente que las condiciones observadas representaban un riesgo potencial para el suelo, los recursos hídricos subterráneos y la salud pública de la población cercana. Por ese motivo, dispuso una medida preventiva mientras se desarrolla el procedimiento administrativo.
Qué establece la resolución y cuáles podrían ser las sanciones
El artículo primero de la Resolución Nº 637/2026 dispuso la suspensión total e inmediata del movimiento de camiones con residuos destinados al vertido o disposición en el predio. La medida permanecerá vigente hasta que se regularice la situación ambiental y finalice el sumario.
Además, la Secretaría de Ambiente ordenó investigar administrativamente a la Municipalidad de Oro Verde por la utilización de un sitio de disposición final de residuos no declarado ni autorizado, la falta de respuesta a los requerimientos oficiales y la ausencia de acreditación del cumplimiento de las normas ambientales.
El municipio contará con diez días hábiles administrativos desde su notificación para presentar un descargo por escrito y ofrecer las pruebas que considere pertinentes.
La resolución también advirtió que, en caso de incumplimiento de la suspensión, podrá solicitarse la intervención de la fuerza pública o formularse una denuncia penal por desobediencia.
Entre las sanciones previstas por la legislación provincial figuran multas, el cese definitivo de actividades y la clausura de instalaciones.