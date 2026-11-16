Investigan un presunto abuso sexual en Federal: allanaron una vivienda y secuestraron elementos

Un allanamiento por presunto abuso sexual en Federal permitió el secuestro de distintos elementos considerados de interés para una investigación judicial. El procedimiento se concretó durante la tarde del domingo 15 de noviembre en una vivienda de la ciudad entrerriana, donde también fue identificado un joven de 24 años que quedó supeditado a la causa.

Según informó la Jefatura Departamental Federal, el operativo se desarrolló alrededor de las 16 horas en un domicilio ubicado sobre calle Anderson. La medida fue autorizada mediante un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías local, a cargo de la jueza Susana Irurzun.

La investigación se tramita ante la Fiscalía encabezada por Eugenia Molina y busca esclarecer un supuesto delito de abuso sexual. Durante la requisa, los efectivos localizaron y secuestraron una motocicleta Corven de 150 centímetros cúbicos, un teléfono celular, prendas de vestir y otros objetos que serán sometidos a pericias.

Un joven quedó supeditado a la investigación

Desde la Policía confirmaron que el allanamiento arrojó resultado positivo, debido al hallazgo de los elementos buscados. Todo el material incautado fue resguardado y quedó a disposición de la Fiscalía para avanzar con las diligencias correspondientes.

Asimismo, los uniformados identificaron a un ciudadano de 24 años, quien quedó supeditado a la causa judicial. No se informó que haya sido detenido durante el procedimiento ni se difundieron mayores precisiones sobre su situación procesal.

En el operativo participaron efectivos del Comando Radioeléctrico, la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y la Sección Policía Científica, bajo la coordinación de la Jefatura Departamental Federal.

Detuvieron a un hombre durante una celebración rural

Por otra parte, la Policía informó sobre la detención de un hombre de 43 años que protagonizó disturbios durante la octava edición de la Fiesta del Trabajador Rural, desarrollada en el predio de la Capilla de Fátima, en jurisdicción de Chañar.

(PER)

El episodio ocurrió alrededor de las 13:45 del domingo, cuando efectivos de la Comisaría Chañar advirtieron que el hombre, oriundo de Chajarí, se encontraba aparentemente alcoholizado y mantenía una actitud violenta dentro del establecimiento.

Los policías le solicitaron que se retirara, pero, según el informe oficial, comenzó a insultarlos e intentó ingresar nuevamente por la fuerza en reiteradas oportunidades. Finalmente, fue aprehendido y trasladado a la alcaidía de la Jefatura Departamental Federal, donde quedó alojado tras el examen médico correspondiente, por una presunta infracción a la Ley Orgánica Provincial N.º 3815.