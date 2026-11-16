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Policiales La alarma alertó a la Policía

Entró a robar a una agencia de viajes en Paraná y la Policía lo encontró escondido en el baño

Un hombre de 30 años fue detenido en una agencia de viajes de Paraná. La alarma del local alertó al 911 y los efectivos lo encontraron detrás de la puerta del baño. Había elementos preparados para sustraer.

16 de Noviembre de 2026
Intento de robo en una agencia de viajes de Paraná
Intento de robo en una agencia de viajes de Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Un hombre de 30 años fue detenido en una agencia de viajes de Paraná. La alarma del local alertó al 911 y los efectivos lo encontraron detrás de la puerta del baño. Había elementos preparados para sustraer.

Un hombre de 30 años fue detenido cuando intentaba robar en una agencia de viajes de Paraná durante la noche del domingo 15 de noviembre. El hecho ocurrió alrededor de las 21.15 en el local de la empresa A Todas Partes, ubicado sobre calle Uranga, donde la activación de una alarma permitió alertar a la Policía.

 

Según informó la Jefatura Departamental Paraná, personal de Comisaría 14ª fue comisionado por la División 911 luego de recibir un aviso sobre la activación de la alarma de ingreso al establecimiento, ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito.

 

Al llegar al lugar, los efectivos observaron que había distintos elementos preparados para ser sustraídos. Ante esta situación, realizaron una inspección del interior del comercio.

Intento de robo en una agencia de viajes de Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Intento de robo en una agencia de viajes de Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Lo encontraron escondido detrás de la puerta del baño

 

Durante el procedimiento, los policías ingresaron al establecimiento por una ventana y comenzaron a recorrer las instalaciones.

 

Al revisar el baño, encontraron a un hombre escondido detrás de la puerta, quien fue reducido y demorado en el lugar.

 

Fuentes policiales confirmaron que el sospechoso, de 30 años, se encontraba en situación de calle. Según las primeras actuaciones, habría ingresado al comercio a través de una ventana y preparado distintos elementos para llevárselos.

Tras ser informada sobre lo ocurrido, la fiscal Santana, de la Fiscalía de Litigación, dispuso la detención del sospechoso.

 

El hombre fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, mientras que los elementos que habían sido preparados para su sustracción quedaron recuperados.

 

La causa fue informada inicialmente como hurto calificado en flagrancia.

Temas:

agencia de viajes intento de robo Hurto calificado
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