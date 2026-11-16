Estafas telefónicas con falsos beneficios de PAMI: un jubilado transfirió 170 mil pesos

En las últimas horas se registraron al menos seis episodios vinculados con estafas telefónicas en Basavilbaso, departamento Uruguay, donde delincuentes se hicieron pasar por representantes de PAMI para ofrecer beneficios inexistentes. Una de las maniobras terminó con un jubilado perjudicado económicamente, luego de que los estafadores lograran apoderarse de 170 mil pesos.

Según informó FM RIEL, los hechos se conocieron en un período de pocas horas y tuvieron como principal modalidad las llamadas telefónicas de personas que aseguraban pertenecer a la obra social de jubilados y pensionados. Durante las comunicaciones, ofrecían supuestos programas para acceder a tablets, computadoras y otros beneficios.

Entre los casos registrados, una vecina recibió una llamada de falsos agentes de PAMI, quienes intentaron convencerla de acceder a uno de estos ofrecimientos. Sin embargo, la mujer detectó la maniobra y evitó proporcionar información que pudiera comprometer sus recursos.

Un jubilado perdió 170 mil pesos tras recibir una llamada

Otro de los episodios tuvo como víctima a un adulto mayor de Basavilbaso, quien fue engañado mediante una de estas comunicaciones. Los delincuentes consiguieron quedarse con 170 mil pesos de su dinero, aunque no trascendieron detalles sobre el procedimiento utilizado para concretar la operación.

De acuerdo con la información difundida por FM RIEL, el jubilado advirtió varias horas después que había sido víctima de una estafa. Para entonces, los responsables ya habían logrado obtener el dinero.

La sucesión de casos generó preocupación en la comunidad, principalmente por la utilización del nombre de PAMI para dar apariencia de legitimidad a los ofrecimientos. Los episodios conocidos incluyeron tanto intentos frustrados como una maniobra que provocó una pérdida económica.

Qué advirtió PAMI sobre los falsos beneficios

Ante las estafas telefónicas con falsos beneficios de PAMI, se recordaron las advertencias difundidas por la obra social sobre las comunicaciones fraudulentas que utilizan su identidad.

El organismo había aclarado que el programa PreViaje no se encontraba vigente y que no ofrecía viajes gratuitos, electrodomésticos ni otros beneficios mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, redes sociales o mensajes de texto.

Asimismo, PAMI había advertido que no solicitaba claves bancarias, códigos de verificación, números completos de tarjetas ni transferencias de dinero para gestionar prestaciones o realizar trámites.

También había señalado que no existían gestores ni intermediarios autorizados para ofrecer beneficios a cambio de pagos.

Cómo evitar las estafas telefónicas

Frente a los episodios registrados en Basavilbaso, se difundieron recomendaciones para prevenir nuevos engaños, especialmente entre jubilados y pensionados.

Entre las principales medidas de prevención se destacaron las siguientes:

-Cortar las comunicaciones cuando una persona desconocida solicitara información personal o bancaria.

-No compartir contraseñas, códigos de seguridad ni datos completos de tarjetas.

-Evitar realizar transferencias de dinero para acceder a supuestos beneficios.

-Verificar los ofrecimientos directamente con PAMI mediante sus canales oficiales.

-Informar a familiares y personas mayores sobre las modalidades de engaño detectadas.

También se recomendó conversar sobre estas situaciones con familiares y vecinos para facilitar la identificación de llamadas fraudulentas.