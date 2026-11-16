Restringen la venta de medicamentos e insumos médicos por irregularidades en una distribuidora

La medida alcanza a una distribuidora de Buenos Aires que carecía de habilitación nacional para operar entre provincias. Además, ANMAT inició un sumario sanitario por presuntas irregularidades.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió a la empresa KINFARMA S.A. comercializar medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires, debido a que no contaba con la habilitación nacional necesaria para realizar operaciones entre distintas jurisdicciones.
La medida fue establecida mediante la Disposición 7338/2026, publicada este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. La firma tiene domicilio en el Parque Industrial Ader, en la localidad bonaerense de Villa Adelina, y la restricción se mantendrá hasta que obtenga las autorizaciones correspondientes.
La decisión se originó a partir de una denuncia recibida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT, que advirtió sobre presuntas irregularidades en las actividades comerciales de la empresa.
Qué irregularidades detectaron
A partir de la denuncia, el organismo nacional solicitó información al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para verificar la situación de KINFARMA S.A.
Las autoridades provinciales confirmaron que la empresa contaba con una autorización otorgada en septiembre de 2024 para funcionar en territorio bonaerense. Sin embargo, esa habilitación no reemplazaba la autorización nacional exigida para comercializar medicamentos y productos médicos entre provincias.
Posteriormente, inspectores del Ministerio de Salud bonaerense realizaron una inspección en el establecimiento. Durante el procedimiento, verificaron remitos y facturas correspondientes a ventas de medicamentos y productos médicos a empresas de internación domiciliaria y obras sociales, tanto dentro como fuera de Buenos Aires.
Ante esta situación, ANMAT consultó sus registros y confirmó que KINFARMA S.A. no contaba con habilitación nacional para efectuar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos.
Prohibición y sumario sanitario
A partir de los resultados de las actuaciones, ANMAT dispuso prohibir a la firma la comercialización de medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires.
La restricción permanecerá vigente hasta que la empresa obtenga las habilitaciones correspondientes, conforme a las disposiciones 6052/2013 y 7038/2015 del organismo nacional.
Además, se ordenó iniciar un sumario sanitario contra KINFARMA S.A. y quien ejerza su dirección técnica, por presuntos incumplimientos de la Ley de Medicamentos 16.463 y de la normativa que regula la comercialización interjurisdiccional de productos médicos.
La disposición también estableció que se comunicara la medida a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los organismos nacionales competentes.
La prohibición se refiere específicamente a las operaciones comerciales de KINFARMA S.A. fuera de Buenos Aires. La disposición no ordenó retirar medicamentos del mercado ni identificó productos específicos como peligrosos o defectuosos.