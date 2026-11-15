Rocío Robles contó que su familia sospecha que cambiaron a su hermana por otro bebé en un hospital de Rosario

Rocío Robles sorprendió con un fuerte relato sobre un episodio que marcó a su familia. Durante su participación en el programa PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, contó que sus padres sospechan que su hermana recién nacida fue cambiada por otro bebé en el hospital Provincial de Rosario, en 1990.

Según relató, la niña debía llamarse Florencia Robles y nació el 10 de julio de ese año. Sin embargo, pocas horas después del parto, el personal médico le informó a su madre que la bebé había fallecido.

Las dudas de la familia comenzaron por una serie de situaciones que ocurrieron durante la internación. Robles explicó que, en la cama contigua a la de su madre, había otra mujer que atravesaba problemas de adicción y que, según el relato, no quería quedarse con su hi

"Al lado de la cama de mi mamá había una mujer que ejercía la prostitución, tenía problemas de adicción y no quería tener a su hijo, lo iba a regalar o a vender, y ese bebé nace muerto. Y mi mamá pasa la noche con esta mujer al lado", contó.

La periodista también recordó que, durante la madrugada, una enfermera ingresó a la habitación y les informó que la recién nacida se estaba ahogando. Se llevaron a la bebé y, cuando regresaron, comunicaron que había muerto.

El reclamo de la familia y un juicio de 15 años

Tras recibir la noticia, los padres de Robles comenzaron a reclamar el cuerpo de su hija. Sin embargo, el procedimiento estuvo rodeado de irregularidades que alimentaron sus sospechas.

"No le entregaban el cuerpo. Cuando se lo entregan, le entregan un feto, en un frasco con formol y con espina bífida", recordó.

Otro elemento que generó interrogantes fue que, según explicó, la bebé había sido sometida a un chequeo médico cuyo resultado fue de 9,9, por lo que su estado de salud era considerado bueno.

Ante las dudas, sus padres iniciaron un juicio por mala praxis que se extendió durante 15 años. Robles señaló que el proceso fue muy lento y que la familia tampoco pudo acceder a una prueba de ADN privada debido a su elevado costo y a que el juez que intervenía en la causa no lo permitía.

La búsqueda de respuestas continúa

A pesar del paso del tiempo, la familia no abandonó la búsqueda de respuestas. La periodista contó que recientemente sus padres dejaron muestras de ADN en un banco genético internacional, con la esperanza de poder encontrar información sobre el destino de Florencia.

Además, aprovechó su participación televisiva para visibilizar la existencia de organizaciones que ayudan a personas que atraviesan situaciones similares y que no cuentan con recursos económicos para realizar estudios genéticos.

"Para la gente que está en la misma situación, hay organizaciones para que la gente que no tiene recursos pueda dejar el ADN, que se lo hacen de manera privada y lo mandan por correo", expresó.