Luto en el fútbol juvenil: falleció un deportista de 18 años que sufrió un golpe en la cabeza durante un partido

Abel Núñez tuvo un golpe en la cabeza y no se recuperó

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Abel Núñez, un joven futbolista de las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza, quien había sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un partido del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. El juvenil, categoría 2008, disputaba un encuentro de Quinta División frente a Deportivo Muñiz cuando recibió un pelotazo en la cabeza tras un rechazo.

Según informó Infobae, Núñez cayó al campo de juego sin reaccionar y debió ser asistido de inmediato. Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, su estado de salud no presentó mejorías y falleció este domingo.

Cómo fue el accidente que sufrió Abel Núñez

El episodio se produjo durante un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata de Juveniles C. Tras el impacto, el partido fue suspendido inmediatamente, al igual que el compromiso de Sexta División que debía disputarse a continuación.

En los días posteriores, Fútbol Club Ezeiza había difundido un pedido de oración para acompañar al futbolista y a su familia, al informar que atravesaba un delicado momento de salud luego de la intervención quirúrgica.

El joven utilizaba la camiseta número 10 y había llegado a la institución durante este año.

Los clubes despidieron al futbolista

Abel Núñez también integraba desde 2024 la Reserva de futsal del Club Nueva Estrella. Tras conocerse su fallecimiento, la institución decidió suspender toda la jornada deportiva prevista para este domingo, incluido el partido que debía disputar frente a Argentinos Juniors.

“Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel”, comunicaron desde la entidad.

Además, expresaron: “Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”.

Por su parte, Fútbol Club Ezeiza también publicó una despedida en sus redes sociales, en la que manifestó su tristeza por la pérdida del juvenil y acompañó a sus familiares, amigos y compañeros.