Tesla llega a la Argentina: Javier Milei participará del lanzamiento oficial de la automotriz

La automotriz estadounidense Tesla desembarcará oficialmente en la Argentina el próximo viernes 20 de noviembre, en un evento que contará con la participación del presidente Javier Milei. La llegada de la compañía fundada por Elon Musk representa uno de los principales anuncios empresariales de la semana y marcará el inicio de sus operaciones comerciales en el país.

La presentación está prevista para las 19 en el barrio porteño de La Boca, según la agenda oficial del mandatario. La empresa comenzará a ofrecer sus vehículos eléctricos en el mercado argentino y habilitará desde esa fecha las reservas y los pedidos de unidades.

El desembarco se produce después de varios meses de preparativos, reuniones con funcionarios nacionales y modificaciones regulatorias que facilitaron el ingreso de automóviles eléctricos importados.

Qué modelos de Tesla llegarán a la Argentina

La compañía confirmó que comercializará inicialmente dos modelos de vehículos eléctricos:

Tesla Model 3: es el sedán de la marca y una de las alternativas más accesibles de su catálogo.

Tesla Model Y: es un SUV eléctrico que se destaca por su espacio interior y autonomía.

Ambos modelos estarán disponibles para realizar pedidos a partir del 20 de noviembre. En cambio, la pickup eléctrica Cybertruck no formará parte de la oferta inicial confirmada para el mercado argentino.

Uno de los datos que todavía genera expectativa es el precio que tendrán los vehículos en el país. La compañía anticipó que dará a conocer los valores y las versiones disponibles durante el lanzamiento oficial. Por el momento, no hay precios de venta confirmados para Argentina.

Dónde se instalará Tesla en Argentina

El desembarco comercial de la automotriz contempla la instalación de un espacio de exhibición en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires.

En una primera etapa, el lugar contará con dos vehículos para que el público pueda conocerlos. Además, el proyecto contempla una segunda instancia durante 2027, con un espacio destinado a pruebas de manejo y una flota de diez unidades.

La llegada de Tesla también despierta expectativas por el desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos y la posible expansión de servicios vinculados con la carga de baterías.

La agenda de Javier Milei y las reuniones empresariales

El lanzamiento de Tesla será el cierre de una semana con importantes compromisos empresariales e institucionales para Javier Milei.

El lunes 16, el Presidente recibirá a las autoridades de Toyota en Casa Rosada, acompañado por Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la noche, participará de la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Durante los días siguientes tendrá exposiciones económicas, recibirá un título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y participará de actividades en la AMIA.

Finalmente, el viernes compartirá un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas y, por la tarde, encabezará la presentación oficial de Tesla en La Boca.