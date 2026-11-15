Milei ratificó que buscará otro mandato en 2027: “Sí, estoy yendo por la reelección”

El presidente Javier Milei ratificó que buscará la reelección en 2027. “Sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el sábado 14 de noviembre durante la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en el Museo Casa Rosada.

El mandatario se refirió a su futuro electoral en un tramo del discurso en el que repasó su política económica. La exposición, titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”, se inauguró en el marco de la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires.

En el acto estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el senador bonaerense Diego Valenzuela. El legislador, que impulsó la muestra, habló antes del presidente.

Los objetivos económicos que planteó Milei

El mandatario señaló que la desregulación, la apertura de la economía y el desarrollo del capital humano son los tres ejes de su política de crecimiento. En su discurso, vinculó esas medidas con la defensa de la libertad de comercio que atribuyó a Belgrano.

Milei cuestionó la política comercial de la gestión anterior y sostuvo que el cierre de la economía limita el crecimiento. Afirmó que, desde el inicio de su gobierno, la proporción del mundo con la que comercia la Argentina pasó del 10% al 30% y que se cerraron más de 500 acuerdos comerciales.

También planteó como objetivo ampliar ese alcance al 90% para 2031. En el mismo tramo del discurso, afirmó que su administración pretende continuar con la reducción de impuestos.

Qué dijo sobre Manuel Belgrano

El presidente definió a Belgrano como “el primer economista moderno del Río de la Plata”. Recordó que viajó a España para estudiar Derecho y que, en una carta a su madre fechada en 1790, expresó su interés por la economía política.

Milei también destacó la influencia de la Revolución Francesa en la formación del prócer. Al repasar su autobiografía, mencionó el lugar que ocupaban en su pensamiento la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad.

MILEI: "MI OBJETIVO ES LA REELECCIÓN" El Presidente habló en el Museo de la Casa Rosada por la inauguración de la muestra "Belgrano, la revolución de las ideas", dirigida por el senador bonaerense de La Libertad Avanza Diego Valenzuela. Declaraciones Nuestro objetivo es llegar para el año 2031, o sea, eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección. Y el objetivo es llegar al 2031 a comercializar con el 90% del planeta. Y no sólo eso, vamos a seguir bajando impuestos y en todo el período de cumplirse el escenario base, les vamos a devolver a los argentinos 500 mil millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda. Así es que miren si tenemos cosas para hacer grande a la Argentina nuevamente. (+) en Clarín: https://t.co/sGzBi91FSF — Clarín (@clarincom) November 15, 2026

En su lectura de la trayectoria de Belgrano, el mandatario destacó sus críticas al monopolio. Sostuvo que el prócer vinculaba la generación de riqueza con el trabajo, la producción y el intercambio.

Qué reúne la muestra en el Museo Casa Rosada

Valenzuela explicó que la exposición busca ampliar el conocimiento sobre la vida del creador de la Bandera Nacional. El senador destacó su perfil intelectual al presentar el recorrido.

La exhibición aborda las ideas y actividades de Belgrano antes de la Revolución de Mayo. Uno de sus ejes es su interés por la economía y el comercio.

El recorrido también incluye su posterior incorporación a la carrera militar. La propuesta reúne así distintas etapas de su trayectoria, desde su formación intelectual hasta su actuación en el proceso revolucionario.