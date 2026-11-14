Reconocida empresa alimenticia compró una marca de galletitas fundada en 1998

Molinos Río de la Plata acordó la compra de Tía Maruca, una reconocida marca de galletitas que logró consolidarse en el mercado argentino con productos como pepas, bizcochos y surtidos. La operación se realizó mediante un acuerdo con Tía Maruca Argentina S.A. e incluye los derechos de la marca en el país y en determinados mercados de la región.

La adquisición representa un nuevo paso en la expansión de la compañía presidida por Luis Pérez Companc, que busca fortalecer su presencia en el rubro de las galletitas y competir con grandes fabricantes como Arcor y Mondelez.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, destacó la incorporación de la marca y señaló: “Desde hace más de 120 años acompañamos a millones de consumidores con marcas que forman parte de su vida cotidiana. Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares”.

Por su parte, Pablo Tamburo, en representación de la parte vendedora, sostuvo: “Cumplido el objetivo de revitalizar y reposicionar la marca entre las principales firmas de galletitas del país, inicia con mucho optimismo por el futuro de ambas compañías, el proceso de venta de la marca Tía Maruca a Molinos Río de la Plata”.

La historia de Tía Maruca y su llegada a Molinos

Fundada en 1998 por Alejandro Ripani, Tía Maruca construyó su identidad en el mercado argentino a partir de una propuesta de productos accesibles. Durante sus años de mayor expansión, llegó a alcanzar cerca del 5% del mercado nacional de galletitas.

Sin embargo, la empresa atravesó dificultades financieras y en 2019 se presentó en concurso preventivo. En 2024, Argensun Foods ingresó como accionista y asumió el control operativo y estratégico de la firma, con el objetivo de reorganizar el negocio y recuperar su posicionamiento.

Ahora, la marca inicia una nueva etapa bajo el paraguas de Molinos Río de la Plata, que cuenta con una amplia trayectoria en el sector de alimentos y una cartera de productos que incluye Matarazzo, Lucchetti, Gallo, La Salteña, Blancaflor y Cocinero, entre otros.

La expansión de Molinos en el negocio de las galletitas

La compra de Tía Maruca se conoció pocos días después de que Molinos avanzara con la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, en Tucumán. La operación incluyó la transferencia de activos y la incorporación del personal que trabaja en la planta.

Con estas incorporaciones, la compañía busca ampliar su capacidad productiva y desarrollar su presencia en una categoría de consumo masivo en la que compiten empresas de gran alcance nacional e internacional.

La concreción definitiva del acuerdo por Tía Maruca quedó sujeta a las autorizaciones correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones.