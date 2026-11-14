Paraná celebró la 11ª Marcha del Orgullo Disidente con música, baile y espacios de encuentro

Paraná fue escenario de la 11ª Marcha del Orgullo Disidente, una jornada que reunió a organizaciones sociales, políticas y sindicales, familias, vecinos y representantes de la comunidad LGBT+. La movilización combinó celebración, música y expresiones artísticas con reclamos por los derechos conquistados y el rechazo a las políticas de los gobiernos nacional y provincial.

La convocatoria tuvo como punto de encuentro el Monumento al General Urquiza, donde se congregaron personas de distintas edades y agrupaciones. La jornada incluyó música, baile, puestos gastronómicos, emprendimientos y espacios de encuentro para quienes participaron de la movilización.

Key, integrante de la organización, dialogó con Elonce y destacó el trabajo realizado para concretar una nueva edición de la marcha y sostuvo: “Fue un gran esfuerzo por parte de la comisión organizadora de la marcha. No solamente viene a celebrar y a darle continuidad a un marco de celebración y de festejo, sino a reivindicar las luchas y los derechos que vienen siendo profundamente castigados por el gobierno de Javier Milei y de Rogelio Frigerio”.

También remarcó la importancia de sostener la organización colectiva frente al contexto político y económico: “Entendemos que la organización y un plan de lucha son necesarios en este contexto de profundo ajuste”.

Una convocatoria que reunió a distintas generaciones

La participación de organizaciones sociales, políticas y sindicales, además de vecinos y familias, fue uno de los aspectos destacados de esta edición. Desde la organización valoraron especialmente la presencia de personas de distintas edades.

“Hay un montón de organizaciones sociales, políticas, sindicales, también personas de la sociedad civil, vecinos y vecinas, infancias y adulteces. Lo celebramos porque la diversidad de edad se ve reflejada en esta movilización por la diversidad”, expresó Key.

Entre quienes participaron también hubo integrantes de la comunidad que destacaron la importancia de acompañar la convocatoria. Una de las asistentes manifestó: “Me parece que en el contexto que estamos hoy es muy necesario poder abrazar a las disidencias, sea disidente o no. Vengan a la marcha, acompañen, sean parte, porque es hermoso”.

Otra integrante de la comisión organizadora, que participó por segundo año consecutivo, expresó su satisfacción por la convocatoria: “Estamos muy contentes, mucha gente más que el año pasado. Es un laburo que venimos gestionando hace más de seis meses y estar acá encontrándonos para celebrar y reivindicar todas las luchas nos parece muy importante”.

Autogestión, expresiones artísticas y memoria

La diversidad también se manifestó en la estética de la jornada, con vestimentas, maquillajes, máscaras y propuestas artísticas que acompañaron el recorrido y el festival. Los puestos de emprendedores y las propuestas gastronómicas formaron parte de la actividad. Una de las participantes resumió el espíritu de la convocatoria al señalar: “Hoy es un día para montarse. Está bueno también expresarse”.

Durante la jornada también hubo espacio para recordar a quienes ya no están. “Acá nos encontramos en el Festival del Orgullo Disidente marchando, luchando, festejando, recordando a nuestras compañeras que ya no están”, expresó una de las asistentes, quien además agradeció el trabajo autogestivo de la comisión organizadora.

Un espacio de reducción de daños durante el festival

Entre las propuestas de la jornada se destacó la presencia de un dispositivo de reducción de daños, destinado a brindar información a quienes decidieran consumir sustancias y promover prácticas responsables.

Una de las personas que trabajó en ese espacio explicó: “Es un espacio pensado para quienes deciden hacer uso de sustancias, para que puedan venir a informarse, para poder hacerlo de una manera responsable, con información y tomando decisiones con información”.

También señaló la importancia de incorporar este tipo de dispositivos en eventos multitudinarios y planteó la necesidad de debatir las políticas de drogas y sus consecuencias sobre la comunidad LGBT+.

En ese sentido, cuestionó la criminalización de las personas travestis y de las mujeres que recurren a la venta de sustancias al menudeo como forma de subsistencia. “Está bueno también el reclamo de entender que el Estado, en vez de acompañar a esas personas y darles una oportunidad, las persigue a través de la ley de narcomenudeo y terminan estando presas por no tener oportunidades laborales”, sostuvo.

11º Marcha del Orgullo Disidente en Paraná

La UADER realizó testeos y atención gratuitos

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) participó de la 11ª Marcha del Orgullo Disidente en Paraná con un stand de atención sanitaria. La propuesta incluyó controles de presión arterial y glucemia, además de asistencia de enfermería y primeros auxilios para quienes lo necesitaran.

La actividad se desarrolló en el Monumento al General Urquiza, donde organizaciones, emprendedores, estudiantes, docentes y vecinos participaron de una jornada que combinó celebración, música y reivindicación de derechos.

El decano de la facultad, Aníbal Sattler, destacó el acompañamiento institucional y explicó: “De la facultad estamos apoyando esta marcha tan necesaria en estos momentos. Junto con la vicedecana, estamos trabajando en el stand de salud”.

Además, indicó que la propuesta se enmarcó en el programa de salud Salud 365, que la institución desarrolla junto con la comunidad. “Los organizadores de la marcha nos solicitaron esta colaboración para ante cualquier dificultad, algún control, controlar presión arterial, glucemia, etcétera. Nosotros estamos aquí presentes para colaborar”, señaló.

Sattler también remarcó el compromiso de la institución con la inclusión y la defensa de los derechos: “Siempre hemos trabajado por una sociedad más justa, más inclusiva y nos parece que es sumamente necesario. Apoyamos esta movida que no es otra cosa que seguir trabajando por los derechos, por la inclusión y, en definitiva, por el amor”.

El acompañamiento de estudiantes y organizaciones

La participación de jóvenes, estudiantes y docentes fue uno de los aspectos que destacó el decano. También valoró la presencia de personas de distintas edades y de quienes se acercaron para acompañar a la comunidad LGBT+.

“Muchísimos estudiantes, docentes también de nuestra facultad se encuentran presentes y muchísima gente joven. Y no solamente joven, hay gente de todas las edades, y no solamente gente de la comunidad LGBT, sino que también otras personas que vienen a apoyar, acompañar. Eso me parece importante en democracia, me parece fundamental”, expresó.

En ese sentido, consideró que, después de más de cuatro décadas de democracia, todavía existen situaciones que requieren el compromiso de la sociedad. También manifestó su preocupación por el ataque contra mujeres travestis y trans en los bosques de Palermo, en Buenos Aires.

“Hay cosas que tienen que superarse, que tienen que ser superadas y tenemos que seguir trabajando para una sociedad más justa. Estamos preocupados también por lo que pasó en Buenos Aires, en los bosques de Palermo, con este ataque a las chicas travestis y trans que estaban trabajando en ese lugar, con una cantidad enorme de personas que las atacaron”, sostuvo.

Asimismo, consideró que ese episodio le dio otro significado a las movilizaciones: “No podemos permitir que pasen ese tipo de cosas”.

Controles de salud y primeros auxilios durante la marcha

La vicedecana, Yasmín, también valoró la presencia de la institución en la convocatoria y destacó la posibilidad de brindar asistencia sanitaria durante el encuentro.

“Para nosotros es un orgullo y creemos que es necesario que la facultad esté presente. Nos sentimos parte de la organización y de acompañar, obviamente, nuestra mirada de la salud y pudiendo aportar en este caso los controles”, manifestó.

Además, explicó que el equipo estaba preparado para atender a quienes necesitaran asistencia: “Si hay alguien que necesita del servicio de enfermería, en este caso, o de los primeros auxilios, estamos para eso”.