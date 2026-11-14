Vecinos vuelven en canoa a sus casas inundadas para alimentar a animales y cuidar lo que le queda

La creciente del río Paraná dejó viviendas y terrenos inundados en el Camino Costero de Bajada Grande, donde numerosas familias debieron abandonar sus hogares y comenzaron a trasladarse en canoas para recuperar pertenencias y asistir a los animales que quedaron en las propiedades. Durante una recorrida de Elonce, los vecinos relataron cómo el agua avanzó en pocas horas, los daños que sufrieron y el temor a que les roben lo poco que pudieron conservar.

En el sector, el río alcanzó viviendas y galpones, mientras que los caminos quedaron anegados. Algunos habitantes permanecieron cerca de sus propiedades para resguardar herramientas y materiales de trabajo, mientras otros regresaban diariamente en pequeñas embarcaciones.

La situación se produjo en medio de una creciente que llevó al río Paraná a 5,64 metros durante la mañana de este sábado, según los registros de Prefectura Naval Argentina. El nivel se encontraba por encima de la marca de evacuación y las familias seguían con preocupación su evolución.

Tiene 70 centímetros de agua en su taller y se refugió en un motorhome

Alberto, un vecino que posee un pequeño transporte y utiliza un galpón como taller de camiones, explicó a Elonce que el avance del agua comprometió sus herramientas y equipos de trabajo. "Tengo un pequeño transporte y esto funciona como un taller de camiones. Fue entrando el agua y ya tengo casi 70 centímetros dentro del galpón", relató.

El hombre contó que había logrado colocar varias pertenencias en sectores elevados, aunque todavía tenía elementos por retirar. La incertidumbre sobre cuánto más podría subir el río complicaba las decisiones.

"Tengo varias cosas para sacar. Algunas las levanté y están arriba, pero no se sabe qué va a pasar, si va a seguir creciendo o va a quedar ahí. Para mí sigue, porque todas las mañanas, cuando nos levantamos, hay dos o tres centímetros más de agua", sostuvo.

La tormenta complicó la situación de las familias

Alberto también recordó las dificultades que atravesaron durante la tormenta del viernes, cuando las familias todavía estaban organizando el traslado de sus pertenencias. "Nos agarró bastante desordenados, porque uno siempre busca sacar las cosas y acomodarse para poder pasar una tormenta. Ayer teníamos todo afuera, con viento y lluvia", explicó.

El vecino señaló que el avance del agua había sido tan rápido que resultó imposible retirar todos los objetos y animales en pocos días. "Esto fue todo de repente. Van cinco días y en cinco días cada familia no puede sacar tantas pertenencias y sus animalitos. Hay vecinos que tienen gallinas, patos, perros y tienen que ir sacándolos de a poco", expresó.

En su caso, primero se había instalado en un colectivo acondicionado como vivienda, pero el agua también alcanzó ese lugar. "En un principio vivía en aquel colectivo, pero ahora el agua ya llegó casi al piso. Me tuve que trasladar a este motorhome, que subimos durante los primeros días", contó.

Pese a las condiciones, Alberto decidió permanecer cerca de sus herramientas y equipos. "Tengo muchas cosas que me costó mucho tiempo conseguir. No quiero perderlas, porque me costaron mucho esfuerzo. Por eso tengo que permanecer acá", manifestó.

Un vecino vuelve todos los días en canoa para alimentar a sus animales

Durante la recorrida, el equipo de Elonce subió a una canoa junto a Néstor, otro de los damnificados, quien mostró cómo había quedado su vivienda y explicó por qué regresaba diariamente al lugar. "Nos sorprendió de repente. El domingo fue un caos. En dos horas se nos inundó todo", recordó.

El hombre contó que había decidido abandonar su casa el viernes, cuando las condiciones ya no permitían permanecer en su interior. "Nos fuimos ayer porque no se puede estar así. Pero tengo que venir todos los días para ver que no falte nada y cuidar lo poco que nos queda", explicó.

En la propiedad permanecían algunos animales que todavía no había podido trasladar. Durante la visita, Néstor llevó alimento para su perra y las gallias que habían quedado refugiadas en sectores elevados. "Todavía tengo una mascota que ya estoy por sacar porque el agua le está llegando", señaló.

Casas bajo agua y temor a robos: vecinos recorren en canoa sus viviendas inundadas

Perros y gallinas quedaron sobre estructuras elevadas

Las imágenes registradas por Elonce mostraron a los animales refugiados sobre elementos que permanecían por encima del agua.

Una perra descansaba en su cucha, ubicada sobre un bolsón de arena, mientras que un pollo permanecía sobre una estructura improvisada. También se observaron gallinas sobre macetas, plantas y ramas de árboles.

"Los puse sobre una tarima con unas parrillas que armé", explicó Néstor al mostrar cómo había intentado protegerlos. El vecino contó que, además, una garza se había instalado en su terreno durante los últimos días.

En otras propiedades, los habitantes también intentaban retirar gallinas que habían buscado refugio en los árboles. La dificultad para alcanzarlas y el riesgo de ingresar al agua complicaban las tareas de rescate.

Viviendas sin luz ni agua y preocupación por los robos

Néstor explicó que el avance del río también había dejado al sector sin servicios esenciales. "Estamos sin luz y sin agua, así que hay que traer todo. Ahora tenemos que venir con bidones", señaló.

El vecino estimó que en esa parte del Camino Costero residían entre 60 y 70 familias, aunque aclaró que se trataba de un cálculo personal y no de un relevamiento oficial.

Según relató, muchos habitantes se resistían a abandonar completamente sus propiedades por temor a que les sustrajeran herramientas, materiales y otros elementos. "Hay que venir todos los días para cuidar lo poco que nos queda", insistió.

Durante la recorrida también se mencionó la situación de un joven que permanecía junto a su pareja en una vivienda anegada para proteger sus pertenencias y que, según los vecinos, había sufrido un corte con una chapa.

El agua ingresó a las habitaciones y dañó muebles y colchones

Al llegar a su vivienda, Néstor mostró los daños que había provocado la inundación. El agua cubría parte del interior de la casa y había alcanzado muebles y otros objetos de uso cotidiano.

"Se nos mojaron las camas y los colchones. Sacamos todos los electrodomésticos, nos quedan algunas cosas, pero nada de valor. Igual hay que cuidarlo todos los días", explicó.

En otras viviendas del sector se observaron heladeras y freezers colocados sobre sillas y estructuras improvisadas para evitar que el agua los alcanzara.

También quedaron bajo el agua patios, espacios de recreación y objetos utilizados por los niños, mientras las canoas se convirtieron en el principal medio de traslado para los vecinos de las zonas más comprometidas.

Néstor, que trabaja como albañil, explicó que debía combinar las tareas de recuperación de su vivienda con sus obligaciones laborales. "Hay que ir a trabajar porque hay que mantener a la familia, pagar las cuentas y todo. Pero uno está trabajando y pensando que no le roben nada acá", manifestó.

La creciente superó los daños que había sufrido en 2023

El vecino comparó la situación actual con la inundación que había atravesado en 2023 y expresó su preocupación por la cantidad de agua que ingresó a su propiedad.

"La última fue en 2023, cuando estuvimos en 5,50 metros. En ese momento no me entró agua a la casa. Ahora estamos cerca de 5,60 y tengo el agua mucho más arriba", señaló.

Su comparación reflejó la diferencia que percibía entre ambos episodios en su vivienda, sin que ello permitiera establecer una equivalencia entre las alturas oficiales del río y los niveles de inundación de cada terreno.

Mientras recorría su propiedad, el hombre continuó alimentando a sus animales y revisando los objetos que habían quedado dentro de la casa. "Fue bastante todo esto, pero hay que seguir adelante", expresó.

La incertidumbre de las familias mientras el río sigue elevado

La recorrida de Elonce permitió observar la magnitud de la inundación en el Camino Costero, donde algunas viviendas tenían agua dentro de sus habitaciones y otras permanecían rodeadas por el río.

Los vecinos señalaron que, además de los daños materiales, debían enfrentar la presencia de mosquitos, el riesgo de encontrarse con serpientes y las dificultades para desplazarse por sectores donde no era posible distinguir pozos u obstáculos bajo el agua.

La creciente también afectó las actividades laborales de quienes utilizaban sus terrenos como talleres o depósitos de herramientas, mientras que otras familias debieron improvisar espacios donde permanecer hasta que pudieran regresar a sus hogares.

Entre el temor a perder sus pertenencias y la necesidad de proteger a sus animales, los damnificados continuaban regresando en canoa a sus viviendas, a la espera de que el nivel del Paraná descendiera y les permitiera comenzar las tareas de limpieza y recuperación.