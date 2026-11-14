Boca enfrenta a Banfield por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora y convocados

Boca y Banfield se enfrentarán este sábado, desde las 19, por las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa, y definirá al segundo finalista del certamen, donde ya espera Platense.

El Xeneize llegará al compromiso después de consagrarse campeón de la tabla anual y vencer a Defensa y Justicia en su última presentación.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará mantener su buen momento y conseguir la clasificación antes de disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Por su parte, Banfield intentará alcanzar por primera vez la final de la Copa Argentina. El conjunto conducido por Pedro Troglio eliminó a Deportivo Riestra en los cuartos de final, luego de empatar 1-1 y ganar 7-6 en los penales. Sin embargo, acumuló cuatro partidos consecutivos sin victorias.

Los convocados de Boca para enfrentar a Banfield

Arruabarrena confirmó la lista de futbolistas disponibles para la semifinal, con los regresos de Adam Bareiro y Camilo Rey Domenech. En contrapartida, Lautaro Blanco quedó afuera por una decisión de preservación física, mientras que Rodrigo Battaglia no fue incluido debido a una molestia.

La nómina de convocados quedó conformada de la siguiente manera:

Arqueros: Agustín Marchesín no figura en la nómina; fueron citados Leandro Brey, Montero y García.

Defensores: Lozano, Gorosito, Di Lollo, Figal, Pellegrino, Herrera y Costa.

Mediocampistas: Braida, Paredes, Rey Domenech, Delgado, Ascacíbar, Belmonte, Ruiz y Palacios.

Delanteros: Aranda, Velasco, Villa, Flores, Merentiel, Valencia y Bareiro.

La presencia de Bareiro amplió las alternativas ofensivas del entrenador, mientras que Rey Domenech volvió a integrar la convocatoria para un encuentro decisivo.

A qué hora juega Boca y dónde ver el partido

El encuentro comenzará a las 19 de este sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será transmitido en vivo por TyC Sports.

También podrá seguirse de manera online a través de TyC Sports Play.

La semifinal se disputará a partido único. En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá directamente mediante una tanda de penales, sin tiempo suplementario.

El ganador enfrentará a Platense en la final de la Copa Argentina, programada para el miércoles 2 de diciembre.