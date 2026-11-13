Se conoció la dura sanción al arquero que protagonizó el choque que terminó con la muerte de un jugador

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, arquero del Andorra, por la violenta acción que protagonizó durante el partido frente al Tenerife, disputado el pasado 2 de noviembre. En aquella jugada, el delantero Jesús de Miguel sufrió graves lesiones y falleció al día siguiente en el hospital.

Jesús Owono, arquero sancionado.

El Comité de Disciplina decidió aplicar la máxima sanción contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario, que establece castigos de entre cuatro y doce encuentros cuando una acción violenta provoca consecuencias graves.

La resolución se basó en el acta arbitral, donde el juez explicó que Owono fue expulsado “por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”. Tras el choque, De Miguel recibió atención médica sobre el campo de juego y fue retirado en camilla.

El Andorra aceptó la sanción de 12 partidos

La Federación estableció que el club podía recurrir el castigo dentro de un plazo de diez días hábiles. Sin embargo, según informaron medios españoles, Andorra decidió no presentar una apelación y acatar la suspensión.

La sanción representó el máximo castigo deportivo previsto para este tipo de infracciones, aunque no implica una resolución sobre posibles responsabilidades penales.

Futbolista fallecido.

Por su parte, Owono reconoció que atravesaba “los días más difíciles de mi vida”. El entrenador del Andorra, Carles Manso, aseguró que el club acompañaría al futbolista y respetaría los tiempos que necesitara antes de regresar a las canchas.

Continúa la investigación por la muerte de Jesús de Miguel

Mientras se conoció la resolución disciplinaria, la Policía Nacional española continuó con la investigación sobre las circunstancias del episodio.

El especialista en Derecho Deportivo Nicolás de la Plata explicó a Clarín que, para avanzar por la vía penal, debería determinarse si existieron elementos que permitieran configurar un delito.

“Para que haya una vía penal, primero tendría que haber algún tipo de denuncia, bien desde los afectados, la Policía o bien de oficio por parte de la Fiscalía”, señaló.

El abogado indicó que una de las figuras que eventualmente podría evaluarse sería el homicidio imprudente, aunque aclaró que en las competencias deportivas existe una aceptación de determinados riesgos propios del juego.

El fútbol español recordó al delantero fallecido

La muerte de Jesús de Miguel generó numerosas muestras de pesar en el fútbol español. Durante la última jornada se realizaron homenajes en distintos estadios y se impulsaron iniciativas solidarias para acompañar a su familia.

La Segunda División tenía previsto retomar su actividad durante el fin de semana, con el Andorra como visitante de Almería y el Tenerife como local frente a Ceuta.

El conjunto tinerfeño afrontaría así su primer compromiso en casa desde la tragedia, mientras que Owono debía comenzar a cumplir la suspensión de doce encuentros impuesta por la Federación.