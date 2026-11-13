Básquet inclusivo: Escuela de Amigos recibirá a 135 deportistas en el Club Talleres

El séptimo Encuentro de Básquet Inclusivo de Escuela de Amigos se realizará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Club Talleres de Paraná, con la participación prevista de 135 deportistas de distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe. La actividad reunirá a seis delegaciones visitantes y al equipo anfitrión, con partidos, competencias de habilidades y espacios de integración.

En la previa, el profesor Cristian Gómez y el jugador Mateo Gabas visitaron El Once Deportivo, donde compartieron detalles de la organización, los preparativos y las expectativas para recibir a los participantes.

“Estamos muy contentos y terminando de cerrar la organización. Ya está todo bien. Solamente pedir que el tiempo nos acompañe porque viene gente de Rosario, Concepción del Uruguay, Villaguay, La Paz y Crespo”, expresó Gómez.

Seis delegaciones participarán del encuentro

La convocatoria contará con la presencia de Mil Amores de Villaguay, Los Toros y Caramelo Surtido de Rosario, representantes de la Municipalidad de Crespo, un equipo de Concepción del Uruguay y el Club Independiente de La Paz.

Una de las novedades será la participación del conjunto paceño, que comenzó sus actividades hace apenas dos meses y tendrá su primera experiencia en un encuentro de estas características.

“Vi en Instagram que estaban trabajando, me contacté con la profesora y la invité. Con muchos nervios también porque hace dos meses que habían empezado, pero se sumaron”, relató Gómez.

El profesor destacó que los encuentros también permiten fortalecer los vínculos entre entrenadores y compartir experiencias sobre el desarrollo del deporte inclusivo.

“Tenemos muchas cosas en común y terminamos haciendo una amistad. Siempre hay muy buena predisposición entre los profes que trabajamos en este tipo de deporte”, sostuvo.

Cómo será el cronograma del sábado y domingo

Las actividades comenzarán el sábado con la recepción de las delegaciones y el desayuno, previsto entre las 9 y las 10. Posteriormente se desarrollarán partidos y juegos hasta las 13, cuando se realizará una pausa para almorzar.

La programación continuará a las 15 con nuevas actividades deportivas. A las 18 se llevará adelante el acto de apertura oficial y, alrededor de las 19, finalizará la jornada de juegos. A las 21 está prevista una cena compartida.

El domingo se realizarán competencias de tiros libres y pruebas de habilidades durante la mañana. El cierre del encuentro está programado para después del almuerzo, previsto a las 14.30.

La entrada será libre y gratuita, por lo que familiares, vecinos y público en general podrán acercarse al Club Talleres para acompañar a los deportistas.

Mateo Gabas y la emoción de recibir a sus amigos

Entre los protagonistas estará Mateo Gabas, integrante de Escuela de Amigos desde hace dos años. Durante su participación en El Once Deportivo, contó que disfruta especialmente de los entrenamientos y de compartir momentos con sus compañeros.

El jugador, quien anteriormente practicaba básquet en el Club Ciclista, expresó su entusiasmo por participar del encuentro y recibir a deportistas de otras ciudades.

“Me gusta compartir con mis amigos”, manifestó Mateo, quien también recordó con alegría los viajes que realizó junto al grupo, especialmente a Rosario, donde tiene familiares.

Al hablar de sus preferencias dentro de la cancha, aseguró que disfruta de los lanzamientos y destacó a varios compañeros por su capacidad para convertir puntos.

También anticipó que esperaba con entusiasmo las actividades deportivas, los encuentros con amigos y los momentos compartidos durante las comidas.

Escuela de Amigos cumple 11 años y reúne a 60 integrantes

El proyecto comenzó el 4 de abril de 2015, impulsado por Cristian Gómez y Natalia Grinó, con un solo participante. Desde entonces, la propuesta creció hasta reunir actualmente a 60 integrantes, con edades que van aproximadamente de los 12 a los 55 años.

“Cuando empezamos nunca pensábamos que íbamos a llegar a esto, que íbamos a tener 60, que íbamos a hacer viajes y encuentros. Era todo un desafío, una aventura”, recordó Gómez.

El profesor destacó que el acompañamiento de las familias resultó fundamental para sostener las actividades y organizar encuentros que requieren alojamiento, alimentación y atención para las delegaciones visitantes.

“Es muy difícil sostener un número importante. Hace varios años que venimos con esa cantidad y nos pone muy felices. Más que nada, agradecer a los padres por toda la predisposición y las ganas que le ponen”, expresó.

Durante 2026, Escuela de Amigos también realizó viajes deportivos a Concepción del Uruguay y Rosario, además de mantener sus entrenamientos habituales los martes a las 16 y los sábados a las 11.

Preparan la colonia de verano y proyectan nuevas actividades

Gómez adelantó que en diciembre comenzará una nueva edición de la colonia de verano, que incluirá actividades recreativas, natación y básquet.

La propuesta funcionará los lunes y miércoles durante diciembre, enero y febrero, mientras que los entrenamientos de básquet continuarán con una frecuencia semanal durante diciembre.

Las personas interesadas en participar podrán acercarse al Club Talleres o realizar consultas a través de las redes sociales de Escuela de Amigos y de la institución deportiva.

Además, el profesor anticipó uno de los objetivos para 2027: crear un espacio destinado a niños de entre 4 y 10 años, con el propósito de ampliar las oportunidades de participación.

EL ONCE DEPORTIVO - BÁSQUET INCLUSIVO EN CLUB TALLERES ESCUELA AMIGOS REALIZA UN NUEVO ENCUENTRO

“Tenemos un proyecto para hacer Escuela de Amigos para niños. No es fácil, pero es una de las ideas que tenemos y esperamos poder llevarla adelante el año que viene”, explicó.

Finalmente, Gómez agradeció el acompañamiento de las familias, el Club Talleres, la Municipalidad de Paraná y los aportes recibidos para concretar el encuentro.

“Ojalá puedan ir porque se respira un clima de mucha amistad, de compartir y de alegría”, concluyó.