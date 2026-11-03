Atlético Paraná enfrentará a Juventud Unida con la ilusión de seguir camino al ascenso

REDACCIÓN ELONCE
Atlético Paraná enfrentará a Juventud Unida de Gualeguaychú por la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. El entrenador Nicolás Suárez y el jugador Agustín Albano analizaron en El Once Deportivo, por Elonce, el próximo desafío y destacaron la ilusión de regresar al Federal A.
Atlético Paraná enfrentará a Juventud Unida de Gualeguaychú en una nueva instancia eliminatoria de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. El Decano buscará continuar su camino hacia el ascenso al Federal A, después de superar a Atlético Neuquén con un resultado global de 4 a 0. El entrenador Nicolás Suárez y el futbolista Agustín Albano visitaron El Once Deportivo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde analizaron el presente del equipo y las expectativas para la próxima serie.
El conjunto paranaense consiguió una victoria por 3 a 0 en el estadio Pedro Mutio y completó la clasificación con un triunfo por 1 a 0 como visitante. Anteriormente había eliminado a Defensores de Pronunciamiento, en una campaña que fortaleció las aspiraciones del plantel.
Suárez destacó el trabajo realizado para superar a un adversario al que conocían por los enfrentamientos en la Liga Paranaense. “Hicimos un gran partido, pudimos sacar una gran ventaja y en cancha de ellos aguantamos los primeros minutos que sabíamos que iban a ser intensos. Lo terminamos ganando sobre el final, siendo pacientes y defendiéndonos bien”, expresó.
La confianza del Decano después de eliminar a Neuquén
El entrenador consideró que el equipo logró adaptarse a las exigencias de los encuentros eliminatorios, después de atravesar una fase de grupos competitiva frente a rivales como Don Bosco y Belgrano. “Cambiando el chip en lo que es los playoffs, en el mata mata, creo que el equipo está entendiendo el mensaje y se ve reflejado en el resultado”, manifestó.
Albano, por su parte, valoró la actuación del conjunto paranaense en el Pedro Mutio, donde consiguió una diferencia que resultó determinante para resolver la clasificación. “Nosotros con nuestras armas nos impusimos, le cerramos espacios, las veces que le salimos de contra lastimamos”, explicó.
El futbolista también destacó el respaldo recibido desde las tribunas. “Creo que eso también incentivó a la gente, que nos ayuda, nos apoya mucho. Esperamos que el domingo también venga y el equipo está bien, está tranquilo y quiere mucho”, señaló.
Juventud Unida, el próximo desafío en el Regional Amateur
La siguiente instancia tendrá como rival a Juventud Unida de Gualeguaychú, un equipo con antecedentes en categorías superiores del fútbol argentino. El conjunto del sur entrerriano consiguió su clasificación después de una serie frente a Achirense que debió resolverse mediante tiros desde el punto penal.
Suárez explicó que siguió al adversario durante el campeonato porque consideraba posible un enfrentamiento en las instancias decisivas. “Sé que son un equipo de hombres, tienen jerarquía, han incorporado bien y nosotros también estamos firmes con nuestra convicción y trataremos de ir paso a paso como venimos para pasar de fase”, afirmó.
El entrenador insistió en la importancia de mantener la concentración durante los dos encuentros. “El mensaje nuestro es claro: ir partido a partido, no relajarse en ningún momento”, sostuvo. Atlético Paraná disputará el primer partido como local, una circunstancia que buscará aprovechar para llegar con una ventaja a la revancha. “Tenemos que hacernos fuertes y después ver qué resultados sacamos para trabajar el partido de allá”, explicó Suárez.
La ilusión de regresar al Federal A
El Decano busca recuperar un lugar en el Federal A, categoría a la que había ascendido en 2022. Aquella experiencia terminó con el descenso después de una breve permanencia, por lo que la actual campaña representa una nueva oportunidad para regresar al fútbol profesional. Suárez reconoció las expectativas que existen alrededor del equipo. “Estamos luchando para darle una alegría a la gente. Estoy tranquilo por el lado de los jugadores, sé el compromiso que tienen con el club, sé el compromiso que tienen entre ellos y sé lo que están demostrando en cada partido”, expresó.
El entrenador también advirtió sobre las dificultades de una competencia que reúne a numerosos participantes y ofrece pocas plazas de ascenso. “Es un torneo totalmente cruel que una mala tarde te deja fuera”, señaló.
Albano coincidió con la importancia del objetivo y destacó las exigencias de representar a una institución con trayectoria nacional. “El hincha te exige eso, el club te exige eso porque también es muy conocido nacionalmente, es muy popular, entonces te exige el ascenso”, manifestó. En ese sentido, expresó el deseo compartido por sus compañeros: “Tenemos muchas ganas, estamos bien, estamos metidos y tanto jugadores como cuerpo técnico tenemos muchas ganas de poder darle mucho al club y ojalá Dios quiera que así sea coronando con un ascenso”.
El trabajo de Nicolás Suárez y la construcción del plantel
Durante la entrevista también se repasó el proceso deportivo iniciado a comienzos de 2026, cuando Atlético Paraná consiguió la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. Posteriormente, el cuerpo técnico incorporó futbolistas para afrontar las exigencias del Regional Amateur. “Sabemos que un torneo nacional es otro nivel, tiene que sumar jerarquía y la gente que hemos sumado sabemos que se va a tirar de cabeza por el club”, destacó Suárez sobre la conformación del equipo.
Albano, de 27 años, contó que su incorporación se concretó después de mantener conversaciones con el entrenador desde la temporada anterior. “Cuando me enteré que Nico me dijo que iba a agarrar, le dije que estaba a disposición, que cuando él quería que venga iba a venir”, recordó. El jugador también se refirió a sus aspiraciones profesionales. “A corto plazo, yo diría, el torneo este, el Regional, me encantaría poder llevar al club al profesionalismo”, expresó.
Suárez, en tanto, manifestó su deseo de continuar desarrollándose como entrenador. “Amo el fútbol, me encanta el fútbol y obviamente uno tiene expectativa de seguir creciendo. Ojalá sea en este club”, sostuvo.
El pedido a los hinchas para el partido del domingo
En el cierre de la entrevista, los protagonistas convocaron a los simpatizantes a acompañar al equipo en el encuentro de ida frente a Juventud Unida, previsto para el domingo en el estadio Pedro Mutio.
Albano aseguró que el plantel buscará responder dentro de la cancha al respaldo recibido. “Aunque sea difícil, nosotros vamos a tratar de representar lo que ellos son afuera de la cancha, nosotros vamos a tratar de representarlo adentro de la cancha, dejando todo”, afirmó.
Suárez también destacó la importancia de contar con el apoyo de los seguidores del Decano. “Necesitamos el acompañamiento de la gente. Sé que por ahí lo económico puede ser un factor hoy en día, pero ojalá el domingo llenemos la cancha, le demos apoyo a los chicos que realmente se lo merecen”, expresó. Finalmente, el entrenador resumió las aspiraciones del equipo: “Estamos luchando por ese objetivo que todos queremos”.