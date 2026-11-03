Nuevo choque de trenes en España: un maquinista fue hospitalizado y renunció el ministro de Transportes

Un nuevo choque ferroviario en España se produjo este martes en Martorell, provincia de Barcelona, cuando tres vagones descarrilaron en un desvío ferroviario perteneciente a la empresa Cargill e impactaron contra la locomotora de un tren de carga. Según los primeros informes, no hubo víctimas fatales y un maquinista fue trasladado a un centro médico.

El episodio ocurrió menos de una semana después del accidente ferroviario registrado el 28 de octubre en Toledo, que, según la información difundida, dejó 69 personas fallecidas. La sucesión de incidentes volvió a poner el foco sobre la seguridad del transporte ferroviario español.

En el caso de Martorell, las primeras informaciones indicaron que no se registraron heridos de gravedad. Además, el accidente no afectó la circulación de los servicios de cercanías de Rodalies, que continuaron funcionando.

Cómo ocurrió el choque ferroviario en Martorell

El siniestro tuvo lugar en un sector de desvíos ferroviarios utilizado por la empresa Cargill. Por circunstancias que todavía se investigaban, tres vagones salieron de las vías y terminaron impactando contra una locomotora destinada al transporte de cargas.

Tras el choque, se informó que el maquinista había sido trasladado a un establecimiento sanitario para recibir atención médica. No se precisó inicialmente la gravedad de su estado ni las características de las lesiones.

Las causas del descarrilamiento permanecían bajo investigación y no se habían difundido conclusiones oficiales sobre los factores que provocaron el accidente.

Renunció el ministro de Transportes tras la tragedia de Toledo

En paralelo al nuevo incidente ferroviario, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, anunció este martes su renuncia al cargo y su decisión de retirarse de las listas electorales del 29 de noviembre.

Durante su comparecencia ante el Congreso, el funcionario sostuvo que un ministro de Transportes no podía continuar en funciones después de dos accidentes de semejante gravedad en menos de un año. Aclaró que había tomado la decisión tras conocer la tragedia de Urda, en Toledo, donde murieron 69 personas.

La renuncia se produjo en medio de los cuestionamientos por la seguridad ferroviaria y a pocas semanas de las elecciones generales españolas. Puente atribuyó su decisión a razones de responsabilidad política y respeto hacia las víctimas.

El maquinista se encontraba en buen estado

Respecto del accidente de Martorell, Renfe confirmó que el maquinista fue trasladado al hospital por precaución y que no había sufrido lesiones. Los vagones transportaban cereal y se habían desprendido de una instalación privada antes de alcanzar la locomotora.

Las autoridades ferroviarias deberán establecer por qué se soltaron los vagones y cómo llegaron hasta la vía general. El servicio de pasajeros no sufrió interrupciones.