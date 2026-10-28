Una argentina murió en el choque de trenes de España que dejó 68 víctimas y buscan a otro desaparecido

Choque de trenes en España: una argentina muerta y otro desaparecido.

Cancillería Argentina confirmó este miércoles la muerte de una ciudadana argentina en el accidente de trenes ocurrido en España, donde dos formaciones ferroviarias chocaron en la provincia de Toledo.

El trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, España, tuvo la confirmación de una mujer argentina muerta. El cuerpo de Ana Martina Conte Grand, podóloga, fue identificado como una de las víctimas mortales del choque de trenes.

Las autoridades que investigan el siniestro dijeron a Clarín que esta mujer residía en Andalucía y viajaba en el coche 7 del tren de alta velocidad. Conte Grand, quien era sanjuanina, viajaba junto a su hermano, quien fue trasladado al Hospital de Toledo. La joven profesional integraba una familia de cuatro hermanos, uno de los cuales comparte su profesión, pero hasta esta tarde no se había confirmado la identidad del varón.

La tragedia dejó al menos 68 víctimas fatales y decenas de heridos, mientras continuaban las tareas de emergencia y la búsqueda de pasajeros desaparecidos.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que también había otro argentino cuyo paradero permanecía desconocido y que varios compatriotas habían resultado heridos durante el siniestro.

Tragedia ferroviaria en España. (El Mundo).

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos”, señaló Cancillería.

Buscan a un argentino de 51 años que viajaba en uno de los trenes

El argentino desaparecido fue identificado como Agustín Randazzo, de 51 años, quien residía en España desde 2002 y viajaba habitualmente entre Madrid y Sevilla por cuestiones laborales.

Según informó Infobae, el hombre se encontraba en el vagón número 8 de una de las formaciones involucradas en el choque. Desde el momento del accidente, sus familiares y allegados no habían logrado comunicarse con él.

(Reuters).

Su primo, Rafael García Junicol, hizo pública la búsqueda y explicó que la familia intentaba determinar si Randazzo había sido trasladado a algún centro de salud sin identificar. “Me enteré por el hermano de que él había tomado ese tren”, relató García Junicol a Infobae. Además, pidió colaboración para obtener información que permitiera establecer su paradero.

La familia presentó una denuncia y aportó muestras de ADN

El hermano del desaparecido, Jorge Randazzo, se presentó ante las autoridades policiales de Madrid para formalizar la denuncia correspondiente y aportar muestras de ADN que facilitaran una eventual identificación.

Posteriormente, se trasladó hacia Toledo para recorrer hospitales y consultar por las personas que habían ingresado después del accidente ferroviario. “Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada”, explicó Rafael García Junicol.

Por su parte, Sergi, pareja de Agustín, difundió un mensaje en redes sociales para solicitar colaboración. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, expresó.

Agustín Randazzo.

Cómo ocurrió el choque de trenes que dejó 68 muertos

El accidente ferroviario ocurrió alrededor de las 8:53, hora local, en el tramo comprendido entre Urda y Los Yébenes, en la provincia española de Toledo.

En ese sector colisionaron una formación de alta velocidad AVE y un tren de la empresa Iryo, que circulaban por la línea ferroviaria que conecta Madrid con Sevilla.

El balance provisional indicaba al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridas, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar.

Las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron donaciones urgentes de sangre para atender a las víctimas.

Cancillería brinda asistencia a los argentinos afectados

Desde el Gobierno argentino informaron que la Embajada en Madrid y los consulados mantenían contacto con los familiares de las víctimas. “La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad”, indicaron.

Mientras avanzaba la investigación para determinar las causas de la colisión, numerosas familias recurrieron a las redes sociales para intentar localizar a pasajeros que permanecían incomunicados.

Las autoridades españolas continuaban con las tareas de identificación de víctimas y atención de heridos, mientras se aguardaban nuevas precisiones sobre la situación de los ciudadanos argentinos afectados.