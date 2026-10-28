Ordenaron hacer efectiva la clausura de la planta de efluentes del Parque Industrial en Gualeguaychú

La planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú deberá ser clausurada de manera efectiva, por disposición del juez federal Hernán Viri, quien ordenó ejecutar la medida después de que quedara firme la resolución judicial que había establecido el cierre de las instalaciones.

La decisión fue adoptada a pedido del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una causa vinculada con el funcionamiento de la planta encargada de tratar los efluentes generados por las industrias del predio, informó R2820.

Entre los elementos considerados por la Justicia se encontraron los resultados de análisis realizados sobre muestras tomadas en la Cañada El Melgar, lindera a la planta industrial y al barrio Don Pedro, donde se detectaron elevados niveles de contaminación bacteriana y presencia de metales pesados.

Detectaron Escherichia coli y metales pesados

La Cámara había destacado que los estudios efectuados sobre las muestras de agua revelaron una alta carga bacteriana, incluida la presencia de Escherichia coli, además de concentraciones de metales pesados superiores a los límites permitidos.

Estos resultados fueron incorporados a la evaluación judicial sobre las condiciones de funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes.

Otro de los aspectos señalados en la resolución fue que la planta operaba con el Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde 2021, situación que también fue considerada por los magistrados.

Cómo se concretará la clausura

La nueva disposición del juez Hernán Viri representó un avance en la ejecución de la medida judicial, luego de que quedara firme la resolución que había ordenado el cierre.

La efectivización de la clausura implicará concretar las actuaciones correspondientes para hacer operativa la decisión.