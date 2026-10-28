Frigerio visitó Santa Ana: anunció obras en una escuela y anticipó avances en viviendas

La ampliación y refacción de la Escuela Nº 1 de Santa Ana comenzará tras la firma del acta de inicio de obra encabezada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial superior a los 204 millones de pesos y busca mejorar las condiciones edilicias del establecimiento ante el incremento de la matrícula estudiantil.

Los trabajos serán financiados a través de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) e incluyen la construcción de nuevas dependencias administrativas, entre ellas una sala de dirección, secretaría, preceptoría y sala de profesores.

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La intervención permitirá reorganizar los espacios existentes, actualmente utilizados de manera provisoria para funciones administrativas. De esta forma, se recuperarán aulas y laboratorios destinados a las actividades pedagógicas, con el objetivo de ampliar la capacidad educativa de la institución.

Frigerio destacó el trabajo conjunto con el municipio

Durante su visita, el mandatario estuvo acompañado por el intendente Rogelio Zanandrea y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Además de la actividad educativa, recorrió obras de infraestructura urbana y mantuvo reuniones sobre proyectos habitacionales.

"El trabajo en equipo con el municipio va rindiendo sus frutos. Vamos a terminar la costanera para que la aprovechen los vecinos y los turistas", expresó Frigerio, al destacar las intervenciones que se desarrollan en la localidad.

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También vinculó esas mejoras con futuras inversiones turísticas. "Cuando se pueda avanzar con el parque termal, se va a conformar un sistema turístico muy importante para la provincia y la región", sostuvo.

Avanzan las obras en la costanera de Santa Ana

El gobernador y el intendente recorrieron la costanera urbana, ubicada sobre avenida Mandisoví, donde se ejecutan trabajos de pavimentación articulada, construcción de veredas, rampas, barandas e instalación de iluminación.

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La intervención comprende aproximadamente 400 metros y cuenta con la colaboración de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), que realizó el relevamiento técnico y financia directamente la adquisición de materiales a proveedores.

Por su parte, el municipio aporta la mano de obra. Zanandrea destacó que esta modalidad permite avanzar en un espacio significativo para la comunidad y con potencial turístico. "Es fundamental para seguir creciendo, sobre todo en este lugar, que es un lugar icónico, muy caro a nuestros sentimientos", afirmó.

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Proyectos habitacionales para la localidad

Durante la jornada también se abordaron iniciativas destinadas a generar nuevas soluciones habitacionales para los vecinos de Santa Ana. Frigerio confirmó que se están ultimando detalles y anticipó que el proyecto "pronto será una realidad".

El intendente valoró el acompañamiento provincial y aseguró que existe una coordinación permanente entre ambas administraciones. "Para nosotros es un gran respaldo, y obviamente, siempre trayendo soluciones", manifestó.

Finalmente, Zanandrea resaltó la importancia de administrar los recursos disponibles y sostener las obras mediante esfuerzos compartidos. "Desde que asumió, siempre hemos trabajado en forma conjunta", concluyó, al referirse a la relación institucional con el gobierno entrerriano.