Juraron dos integrantes suplentes del Jurado de Enjuiciamiento por el caso Goyeneche-García

La vicegobernadora Alicia Aluani tomó juramento a Guillermo Federik y María Alejandra Abud, quienes actuarán como representantes suplentes del Superior Tribunal de Justicia ante el Jurado de Enjuiciamiento en expedientes vinculados a Cecilia Goyeneche y Jorge García.
Dos nuevos integrantes suplentes del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos prestaron juramento este miércoles al mediodía, durante un acto encabezado por la vicegobernadora y presidenta del Senado provincial, Alicia Aluani. La ceremonia se desarrolló en el Salón de la Vicegobernación.
Los abogados Guillermo Leopoldo Federik y María Alejandra Abud asumieron como representantes suplentes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante el organismo encargado de intervenir en procedimientos de enjuiciamiento de funcionarios judiciales.
Ambos fueron designados para actuar en los expedientes relacionados con la exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción Cecilia Andrea Goyeneche y el procurador general de Entre Ríos, Jorge Amílcar Luciano García, conforme a los artículos 4° y 7° de la Ley Provincial 9283.
Los expedientes en los que intervendrán
Uno de los expedientes corresponde a la denuncia presentada contra Goyeneche por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, vinculada a su desempeño como procuradora adjunta y fiscal anticorrupción provincial.
La segunda actuación, acumulada a la anterior, comprende una denuncia formulada por los abogados Rubén A. Pagliotto y Guillermo R. Mullet, que involucra a Goyeneche y García.
La ceremonia estuvo encabezada por Aluani, con la asistencia del secretario del Senado, Sergio Avero, y la prosecretaria Sara Foletto.
Autoridades presentes en la ceremonia
También participaron la secretaria coordinadora del Senado, Julieta Sosa, y el secretario suplente del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría.
Además, asistieron Fernando Dante Monge, Marcos Daverio Cappa y María Luisa Domínguez, funcionarios de distintas áreas administrativas y legales de la Cámara de Senadores.
La incorporación de los suplentes quedó formalizada mediante el juramento correspondiente, para su intervención en las actuaciones judiciales mencionadas.