Los fanáticos eligieron a Cristiano Ronaldo por encima de Messi como el mejor Balón de Oro de la historia

Cristiano Ronaldo ganó la votación por el mejor Balón de Oro de la historia.

Cristiano Ronaldo fue elegido como el ganador del mejor Balón de Oro de la historia (BOAT), luego de una votación realizada entre los fanáticos a través de la página oficial del galardón. El reconocimiento correspondió a su consagración de 2008, cuando jugaba en el Manchester United, mientras que Lionel Messi terminó en el segundo puesto con el premio que recibió en 2012.

El resultado fue anunciado después del cierre de la iniciativa, que permitió a los seguidores del fútbol elegir entre distintas temporadas protagonizadas por algunos de los futbolistas más destacados de todos los tiempos.

El portugués había conseguido una amplia ventaja durante los primeros días de la votación y finalmente se impuso sobre el argentino. Sin embargo, los organizadores no informaron los porcentajes de votos obtenidos por cada candidato.

La histórica temporada de Cristiano Ronaldo en 2008

El Balón de Oro de 2008 representó la primera consagración individual de Cristiano Ronaldo en este premio. En aquella temporada, el delantero portugués fue una de las principales figuras del Manchester United, que conquistó la Premier League y la Champions League.

Además, Ronaldo terminó como máximo goleador del campeonato inglés con 31 tantos, una actuación que resultó determinante para quedarse con el reconocimiento individual más importante del fútbol.

Su rendimiento durante aquella campaña quedó entre los momentos más destacados de su carrera y fue el elegido por los aficionados en esta nueva distinción.

Lionel Messi quedó segundo con sus 91 goles de 2012

Por su parte, Lionel Messi ocupó el segundo lugar con el Balón de Oro de 2012, correspondiente a uno de los años más sobresalientes de su trayectoria.

Durante ese año calendario, el futbolista argentino convirtió 91 goles en 69 partidos, una cifra que estableció un récord mundial de anotaciones en un mismo año.

A pesar de no imponerse en esta votación, Messi continúa como el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho conquistas, por delante de Cristiano Ronaldo, quien obtuvo cinco.

Cómo fue la votación para elegir al mejor Balón de Oro

La iniciativa comenzó a principios de octubre y permaneció abierta hasta el 27 de octubre a las 00:00, hora de París, equivalente a las 19:00 del día anterior en Argentina.

Para participar, los usuarios debían abonar un euro por cada voto. El sistema permitía votar varias veces, tanto por el mismo futbolista como por diferentes temporadas.

Además de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, participaron otras figuras históricas como Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.