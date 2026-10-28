Ponzio recupera una pieza importante en River para visitar a Boca en la Bombonera

River recibió una buena noticia en su regreso a los entrenamientos: Marcos Acuña trabajó con normalidad y quedó a disposición de Leonardo Ponzio para el Superclásico. El lateral dejó atrás el traumatismo en el empeine izquierdo que le impidió disputar los últimos dos encuentros.

El equipo visitará a Boca el domingo 1.º de noviembre, desde las 15, en la Bombonera. Con Acuña recuperado, el entrenador deberá definir si le devuelve la titularidad o mantiene a Francisco Ortega en el lateral izquierdo.

La situación de Aníbal Moreno es diferente. El mediocampista volvió a entrenarse de manera diferenciada y continúa en duda para el partido, por lo que será evaluado durante las próximas prácticas.

Acuña y Ortega, las opciones por la izquierda

Acuña había sufrido el golpe durante el empate de River ante Sarmiento en Junín. Desde su salida en aquel encuentro, Ortega ocupó su lugar en la defensa y se mantuvo como alternativa para el clásico.

La recuperación del campeón del mundo amplía las posibilidades de Ponzio. Aunque podría regresar al lateral, el entrenador también evalúa utilizarlo en el mediocampo y sostener a Ortega en la última línea.

Esa variante dependerá, entre otras cuestiones, de la evolución de Moreno. Su posible ausencia obligaría al cuerpo técnico a revisar la conformación de una mitad de cancha que venía teniendo continuidad.

Moreno sigue en duda para el Superclásico

El volante dejó el partido ante Racing por una molestia en un gemelo y por el dolor de espalda asociado a una discopatía lumbar. Aunque no presenta una lesión muscular, todavía no pudo retomar el trabajo a la par de sus compañeros.

Si Moreno no llega, Lucas Silva aparece como la alternativa para ocupar su lugar. El juvenil de 19 años todavía no alcanzó los diez partidos en Primera División y podría afrontar su primer Superclásico.

En ese escenario, Ponzio analizará cómo acompañarlo en el mediocampo de River. Tobías Andrada y Tomás Galván venían jugando a los costados, pero la necesidad de modificar el equilibrio del equipo podría abrir lugar a otros cambios.

Driussi también trabaja con el grupo

Sebastián Driussi volvió a completar la práctica junto al plantel y se mantiene entre las opciones para visitar la Bombonera. Su disponibilidad le permite al entrenador contar con otra alternativa en la delantera.

De todos modos, Lucas Beltrán corre con ventaja para ocupar el puesto de centrodelantero. La elección del atacante es otra de las decisiones que Ponzio deberá cerrar antes del domingo.

La falta de gol de sus delanteros es uno de los aspectos que preocupa al cuerpo técnico de River. Los centroatacantes acumulan dos meses sin convertir y buscarán cortar esa racha frente a Boca.