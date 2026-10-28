Boca: Arruabarrena evalúa a tres jugadores para dos lugares en el ataque ante River

Boca se entrenó este miércoles en Ezeiza con la mirada puesta en el Superclásico frente a River. Rodolfo Arruabarrena tiene definida buena parte del equipo, pero todavía debe elegir a dos de los tres candidatos para acompañar a Miguel Merentiel en el ataque.

Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco compiten por esos lugares para el encuentro del domingo 1.º de noviembre, a las 15, en la Bombonera. La decisión dependerá de las prácticas y del planteo que el entrenador elija para enfrentar al conjunto de Núñez.

En la victoria por 1 a 0 ante Independiente, el técnico utilizó desde el comienzo a Flores y Velasco. Villa ingresó durante el partido y asistió a Facundo Herrera en el gol que definió el encuentro.

Villa busca recuperar un lugar entre los titulares

El colombiano también había aportado una asistencia en la victoria de Boca ante Vasco da Gama, en Brasil. En ese encuentro habilitó a Merentiel para el segundo gol del equipo argentino. Sus intervenciones en los últimos partidos lo mantienen en la disputa por la titularidad.

Arruabarrena deberá resolver si vuelve a incluirlo desde el inicio o lo conserva como alternativa para ingresar durante el Superclásico.

Flores, por su parte, fue titular frente a Independiente y sigue entre las opciones del entrenador. La combinación del juvenil con Villa le ofrecería al equipo una propuesta más directa y con desequilibrio por los costados.

Velasco, una alternativa para el manejo de la pelota

Alan Velasco dejó atrás un desgarro en el aductor izquierdo y volvió a sumar minutos tanto en Brasil como ante Independiente. Su inclusión podría darle al equipo una opción para asociarse y sostener la posesión.

Por el momento, ninguno de los tres candidatos tiene asegurado su lugar y Merentiel aparece como la referencia del ataque. La elección de Arruabarrena terminará de definir las características de la delantera para recibir a River.

En el resto de la formación de Boca, se perfila el regreso de Lautaro Blanco en reemplazo de Malcom Braida. El equipo se completaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera en defensa; y Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en el mediocampo.