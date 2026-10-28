Por el tiempo transcurrido, sobreseyeron a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves

La Justicia sobreseyó a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves denunciadas por mujeres que se habían sometido a procedimientos estéticos. La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17, que tuvo en cuenta el tiempo transcurrido entre las intervenciones cuestionadas y el primer llamado a indagatoria del cirujano.

La decisión alcanza a los expedientes iniciados por Paola Auzmendi, Beatriz Berger y Julieta Cuadros Miranda, quienes denunciaron lesiones graves luego de recibir tratamientos estéticos. En los tres casos, los procedimientos se habían realizado hace más de una década.

Según los fundamentos conocidos de la resolución y difundidos por TN, el primer llamado a indagatoria se produjo aproximadamente 15 años después de las intervenciones. Ese período resultó determinante para disponer los sobreseimientos, aunque la medida no alcanza a todas las acusaciones que enfrenta Lotocki.

Por qué sobreseyeron a Aníbal Lotocki

Las intervenciones investigadas se realizaron en diferentes años. Paola Auzmendi fue operada en septiembre de 2009, Beatriz Berger en septiembre de 2010 y Julieta Cuadros Miranda en agosto de 2011.

(captura YouTube - Poder Judicial de la Nación)

El tribunal evaluó el tiempo transcurrido entre esos procedimientos y el avance de las actuaciones judiciales. A partir de ese análisis, resolvió cerrar los tres expedientes mediante el sobreseimiento del acusado.

Sin embargo, la resolución no implica que Lotocki haya sido desvinculado de todas las causas por lesiones graves. Otras dos denuncias permanecen abiertas y continuarán bajo análisis de la Justicia.

Qué pasará con las otras dos causas

Los expedientes que siguen en trámite corresponden a Sandra Domínguez y Yésica Forti, quienes también denunciaron consecuencias derivadas de intervenciones estéticas realizadas por el cirujano.

En el caso de Forti, los procedimientos cuestionados se efectuaron durante 2016, 2019 y 2021. Por tratarse de intervenciones más recientes, su situación procesal presenta diferencias respecto de las tres denunciantes alcanzadas por el sobreseimiento.

Por su parte, Domínguez fue intervenida por Lotocki en distintas oportunidades entre 2009 y 2015. Su expediente continuará en trámite mientras el tribunal analiza las acusaciones pendientes.

De esta manera, tres de las cinco causas por lesiones graves quedaron cerradas mediante sobreseimiento, mientras que las otras dos seguirán su curso judicial. La resolución se limita a estos expedientes y no modifica por sí misma la situación del cirujano en otros procesos.