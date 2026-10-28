Un utilitario atropelló a un joven que cruzaba avenida Almafuerte  

Atropellaron a un joven en calle Almafuerte de Paraná

Un joven de 24 años fue atropellado por un utilitario Peugeot Partner este miércoles por la mañana en calle Almafuerte, a pocos metros de la intersección con Marconi, en Paraná. A raíz del impacto, el peatón sufrió golpes y debió ser trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9.40, cuando el vehículo, conducido por un hombre de 64 años, colisionó con el peatón por circunstancias que todavía se investigan.

Tras el accidente, intervino personal policial de Comisaría Tercera, que acudió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

Como consecuencia del impacto, el joven recibió asistencia de profesionales del servicio de emergencias 107, quienes dispusieron su traslado al Hospital San Martín para una evaluación médica.

Según la información policial preliminar, las lesiones sufridas por el peatón no revestirían gravedad.