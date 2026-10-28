Hallaron muerta a una mujer en un descampado de Recreo: hay tres hombres detenidos

La zona en donde se dio el hallazgo de la mujer.

Una mujer de 42 años fue hallada muerta en un descampado de la ciudad de Recreo, en la provincia de Santa Fe, y la investigación judicial derivó en la detención de tres hombres. La víctima fue identificada como María Celeste Santillán, oriunda de la capital santafesina. Su cuerpo fue encontrado durante el mediodía del martes, junto a un cañaveral ubicado en la zona este de la localidad.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de las calles España y Alberdi, donde personal policial intervino tras tomar conocimiento de la presencia de una persona sin vida. Las circunstancias del fallecimiento todavía no fueron esclarecidas y la Fiscalía ordenó una autopsia para determinar qué ocurrió.

En el marco de las primeras actuaciones, los investigadores identificaron a tres hombres que podrían aportar información sobre los últimos movimientos de la víctima. Inicialmente, dos fueron detenidos y se inició la búsqueda de un tercero, quien posteriormente también quedó a disposición de la Justicia, según publicó Aire de Santa Fe.

Quiénes son los tres hombres detenidos

Los detenidos fueron identificados como Walter S., Jorge L. y Sebastián M., quienes permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación sobre la muerte de Santillán.

De acuerdo con la información policial, Walter S. habría sido quien encontró el cuerpo de la mujer en el descampado. En tanto, Jorge L. y Sebastián M. fueron señalados en las primeras averiguaciones como las últimas personas que habrían visto con vida a la víctima.

La investigación busca establecer qué relación tenían los tres hombres con Santillán y reconstruir las circunstancias previas a su fallecimiento. Hasta el momento, no se informó una imputación formal ni se precisó el grado de participación que se investiga respecto de cada detenido.

Ordenaron una autopsia para determinar la causa de muerte

La fiscal Natalia Giordano, de la Unidad Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, quedó a cargo de la investigación y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El examen estará a cargo del Cuerpo Médico Forense y será fundamental para establecer la causa de muerte de la mujer de 42 años. Por el momento, no se difundieron resultados periciales que permitan determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con un hecho violento.

La Policía de Investigaciones (PDI) también interviene en las actuaciones y trabaja en la reconstrucción de los movimientos de la víctima y de las personas vinculadas con el caso.

La investigación pasó a una unidad especializada

Tras el hallazgo del cuerpo, la Policía dio intervención inicialmente al fiscal de turno de la Unidad Especial de Homicidios, Andrés Marchi, quien tomó conocimiento de las primeras actuaciones.

Posteriormente, debido a que la víctima era una mujer y las circunstancias de su muerte permanecían sin esclarecer, el expediente pasó a la órbita de la Oficina de Muertes Violentas de Mujeres, bajo la intervención de la fiscal Giordano.

La investigación continúa con los tres hombres detenidos y a la espera de los resultados de la autopsia, que permitirán orientar las próximas medidas judiciales y determinar las circunstancias en las que murió María Celeste Santillán.