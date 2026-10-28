El CIC Este de Paraná celebrará el Día de la Madre con un bingo, premios y espectáculos musicales

REDACCIÓN ELONCE
La décima edición del Bingo por el Día de la Madre se realizará este viernes 30 de octubre, desde las 17, en el CIC Este de Paraná. Habrá premios, música en vivo, emprendedores y regalos. Los organizadores recomendaron llevar sillón y birome.
El CIC Este de Paraná realizará este viernes 30 de octubre la décima edición del Bingo por el Día de la Madre, una propuesta gratuita que reunirá a vecinos y familias con premios, espectáculos musicales y actividades recreativas. El encuentro comenzará a las 17 y se extenderá hasta aproximadamente las 21, con una programación que también marcará el cierre de las actividades organizadas durante octubre por el Mes Rosa.
El director del CIC Este, Emilio Roberto, y la subdirectora, María Fabrela, brindaron detalles de la celebración en diálogo con Elonce. Ambos destacaron que la iniciativa nació hace diez años por impulso de las trabajadoras de la institución y se mantiene gracias a la colaboración del personal, los talleres y distintos sectores de la comunidad.
“Llegamos al viernes 30 con el décimo bingo por el Día de la Madre. La entrada es totalmente gratuita y los cartones son gratuitos”, expresó Roberto. Además, explicó que este año la actividad se desarrollará al aire libre, en la cancha de fútbol del predio, debido a la importante convocatoria registrada en la edición anterior.
Bingo gratuito con premios y regalos para las madres
Los organizadores confirmaron que los asistentes podrán participar del bingo sin pagar entrada ni comprar cartones. La propuesta contará con distintas rondas y premios preparados especialmente para la celebración.
En la primera tanda se entregarán regalos a quienes completen la línea y el bingo. En la segunda, el premio principal será una canasta de comestibles, mientras que la línea tendrá como recompensa una canasta de productos de limpieza.
María Fabrela explicó que buena parte de los obsequios fueron confeccionados por integrantes de los talleres que funcionan en el CIC Este. Entre ellos se encuentran los trabajos realizados en el taller textil y los recuerdos elaborados por las participantes del taller de tejido.
“Hace diez años que lo venimos llevando a cabo. Fue una iniciativa del grupo de empleadas del CIC, con la colaboración del personal masculino. Todo se hace a pulmón”, recordó la subdirectora.
Fabrela también contó que confeccionó 200 mariposas tejidas para entregar como recuerdos durante la jornada. Además, señaló que habrá otros regalos preparados por las talleristas, aunque prefirió mantenerlos como sorpresa.
Música en vivo y espectáculos durante la jornada
La décima edición del bingo incluirá una programación artística para acompañar los juegos y ofrecer distintas alternativas de entretenimiento a las familias.
Entre los artistas confirmados se encuentran Paola Godoy y Gerardo Farías, quienes brindarán presentaciones musicales durante la tarde. También participará el grupo Aguará, convocado a través del área de Cultura, mientras que la conducción estará a cargo de Silvia Gallea.
“Queremos darle un espectáculo a todas las mamás, porque hay mucho más que un bingo acá”, destacó Fabrela al referirse a las actividades previstas.
Por otra parte, el encuentro contará con la participación de emprendedoras de la economía social, que ofrecerán sus productos al público. Desde la organización invitaron a los asistentes a recorrer los puestos y acompañar a quienes desarrollan sus emprendimientos.
Una celebración que nació hace diez años
El director del CIC Este destacó que el bingo es una actividad institucional que se sostuvo a lo largo de distintas gestiones y que tiene como protagonistas a las trabajadoras del espacio comunitario.
“Es un proyecto que nació de las mujeres empleadas del CIC y lo sostienen ellas. No es una iniciativa de mi gestión, sino que ya venía institucionalizada”, remarcó Roberto.
El funcionario recordó que la actividad también contó con el acompañamiento de anteriores autoridades, entre ellas la exdirectora Mercedes Solana. En ese sentido, valoró la continuidad de una propuesta que busca reunir a los vecinos y fortalecer los vínculos entre las familias del barrio.
La decisión de trasladar el bingo a la cancha de fútbol responde al crecimiento de la convocatoria. Según explicaron, el año pasado el salón del CIC quedó desbordado por la cantidad de asistentes, por lo que se buscó un espacio más amplio para esta edición.
El bingo cerrará las actividades del Mes Rosa
La celebración también formará parte del cierre del Mes Rosa, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles preventivos.
Roberto explicó que durante octubre se organizaron distintas actividades en la zona este de Paraná, entre ellas el festival Raíces del Este y una milonga de tango vinculada con el Día de la Madre y el Mes Rosa.
El escenario del bingo tendrá una ambientación especial que combinará el homenaje a las madres con un mensaje de prevención.
“El escenario va a decir ‘mama’, para jugar con el color rosa, el chequeo de mama por el cáncer de mama y el Día de la Madre”, explicó el director.
La propuesta busca cerrar el mes con una jornada de encuentro comunitario, entretenimiento y concientización, reuniendo a las familias que participan habitualmente de los talleres y actividades del CIC Este.
Qué llevar para participar del bingo
Desde la organización recomendaron a los asistentes llevar una silla o sillón plegable y una birome, para participar cómodamente de los juegos al aire libre.
Tanto la entrada como los cartones serán gratuitos.
El encuentro se realizará este viernes 30 de octubre, desde las 17 hasta aproximadamente las 21, en el CIC Este de Paraná. Además del bingo, habrá música en vivo, premios, regalos confeccionados por las talleristas y puestos de emprendedoras.
“Están todas invitadas, no dejen de venir”, expresó Roberto, al convocar a las madres y familias de la zona a participar de la décima edición de una celebración que se mantiene desde hace una década.