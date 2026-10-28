Disparos contra policías y pedradas en barrio Alloatti: detuvieron a un joven y demoraron a otros dos

Un procedimiento de identificación terminó con incidentes en barrio Alloatti, en Paraná. Un joven escapó, se escucharon posibles disparos hacia los efectivos y un grupo de personas arrojó piedras. El principal sospechoso fue detenido y otros dos hombres quedaron vinculados a la causa.
Un operativo policial en barrio Alloatti, en Paraná, terminó con un joven detenido y otros dos demorados, luego de que se registraran posibles disparos de arma de fuego hacia efectivos de la Guardia Especial y un grupo de personas arrojara piedras para obstaculizar el procedimiento. El hecho ocurrió durante la noche, en inmediaciones de las calles Anselmi y Juan Bach.
Según la información policial, los uniformados realizaban recorridas preventivas cuando observaron a cinco hombres que salían de la plaza principal del barrio y caminaban hacia calle Anselmi. Antes de llegar a la intersección con Juan Bach, intentaron identificarlos, pero uno de los jóvenes escapó por esta última arteria en dirección a un asentamiento cercano.
Durante la persecución, los efectivos escucharon detonaciones que, según el reporte, habrían sido efectuadas en dirección al personal policial. La situación se agravó cuando varias personas comenzaron a arrojar piedras e intentaron impedir el avance de los agentes.
Localizaron al sospechoso dentro de un pasillo
Tras controlar los incidentes en el sector, los policías iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al joven que había escapado. Finalmente, lo encontraron dentro de un pasillo del barrio, donde intentó darse a la fuga nuevamente al advertir la presencia de los uniformados.
El sospechoso fue reducido luego de oponer resistencia a la intervención policial. De acuerdo con el informe, algunas personas intentaron impedir su detención y liberarlo, por lo que los efectivos lo trasladaron hasta un móvil para resguardarlo y continuar con el procedimiento.
En medio de los incidentes, otras dos personas fueron demoradas por su presunta participación en los hechos que dificultaron el accionar de la Guardia Especial.
Intervino la Fiscalía y ordenaron un dermotest
Una vez controlada la situación, se dio intervención al fiscal de Litigación en turno, Eric Zenklusen, quien dispuso el traslado del principal involucrado a la Alcaidía para las diligencias judiciales correspondientes.
Además, se ordenó la realización de una prueba de dermotest al sospechoso, con el objetivo de incorporar elementos a la investigación sobre las detonaciones registradas durante el operativo. Hasta el momento, no se informó oficialmente el secuestro de un arma de fuego ni se confirmó quién efectuó los presuntos disparos.
En cuanto a los otros dos hombres demorados, la Fiscalía dispuso su traslado para una correcta identificación. Ambos quedaron supeditados a las actuaciones por resistencia a la autoridad.
La investigación continuará para esclarecer las circunstancias de los incidentes ocurridos en barrio Alloatti y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.