Tras la difusión de un video de picadas ilegales, realizaron allanamientos y secuestraron 16 motos

La Policía de Concordia realizó ocho allanamientos y secuestró 16 motocicletas en el marco de una investigación por picadas ilegales en la vía pública. Los procedimientos se concretaron este miércoles en distintos sectores de la ciudad, luego de que se viralizara un video en el que aparecían aproximadamente 42 motociclistas realizando maniobras peligrosas en avenidas y rutas.

Los operativos estuvieron a cargo de diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia, en cumplimiento de órdenes judiciales firmadas por el juez de Garantías Mauricio Guerrero.

La causa se inició por el presunto delito de conducción peligrosa, contemplado en el artículo 193 bis del Código Penal argentino, que sanciona la participación en pruebas de velocidad o destreza no autorizadas en la vía pública.

Un video viral permitió identificar a los motociclistas

La investigación comenzó a partir de la difusión de imágenes en redes sociales, donde se observaba a un numeroso grupo de motociclistas realizando maniobras riesgosas en distintos sectores de Concordia.

Según informó la Policía, en las grabaciones aparecían alrededor de 42 motocicletas que participaban de las presuntas picadas ilegales. A partir del análisis del material audiovisual y de las tareas investigativas posteriores, los efectivos lograron identificar a algunos de los conductores involucrados.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia autorizó ocho allanamientos en viviendas ubicadas en diferentes barrios de la ciudad.

Dónde se realizaron los allanamientos

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en las inmediaciones de Alvear y Anacleto Medina; avenida Unión al 3000; Cuba al 65, en Villa Adela; Doctor Del Cerro al 1800; Doctor Saure y Rívoli; Las Palmeras y La Rioja; y Avellaneda y bulevar Yuquerí.

Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron 16 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, además de otros elementos vinculados con los rodados investigados.

Entre los objetos incautados se encontraron un cuadro de motocicleta de 110 cc, un motor de Honda Tornado, otro cuadro de motocicleta de 110 cc con numeración suprimida y tres caños de escape deportivos, estos últimos en infracción a la Ordenanza Municipal Nº 9430, artículo 6.

Detectaron motocicletas modificadas para aumentar la velocidad

Durante las inspecciones, los efectivos constataron que algunas motocicletas presentaban modificaciones en sus características originales, entre ellas la ausencia de caños de escape.

De acuerdo con la información policial, estas alteraciones habrían sido realizadas con el propósito de incrementar la velocidad de los vehículos, aunque también provocaban ruidos excesivos y representaban un riesgo para la seguridad vial.

Los elementos secuestrados quedaron vinculados a la investigación judicial por las presuntas picadas ilegales.