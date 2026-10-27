El FMI alcanzó un acuerdo con Argentina y podría desembolsar US$900 millones en diciembre

El FMI y Argentina alcanzaron un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa económico. El entendimiento permitirá acceder a unos US$900 millones si recibe la aprobación del Directorio Ejecutivo, prevista para principios de diciembre.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina alcanzaron un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa económico vigente, en el marco del Servicio Ampliado del organismo. El entendimiento representa un paso necesario para habilitar un nuevo desembolso de aproximadamente 900 millones de dólares, aunque todavía deberá recibir la aprobación del Directorio Ejecutivo.
Según la información difundida, la evaluación del programa de 48 meses concluyó con una valoración favorable por parte del personal técnico del Fondo. El organismo destacó los resultados fiscales, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas internacionales durante 2026.
La aprobación definitiva está prevista para principios de diciembre. Una vez que el Directorio complete ese procedimiento, se habilitaría el giro de 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos 900 millones de dólares.
Qué destacó el FMI sobre la economía argentina
En su comunicado, el organismo valoró la evolución de las principales variables macroeconómicas y consideró que las medidas implementadas por las autoridades argentinas contribuyeron al cumplimiento de los compromisos establecidos.
“Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”, señaló el FMI.
Además, el Fondo sostuvo que las medidas económicas continuaron mostrando resultados favorables, incluso frente a las dificultades del escenario internacional.
“El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”, expresó el organismo en su evaluación.
El desembolso pendiente y los vencimientos de deuda
La aprobación de la tercera revisión será determinante para que Argentina pueda acceder a los fondos comprometidos en el acuerdo. Sin embargo, el desembolso no sería inmediato, ya que deberá completarse primero el tratamiento formal por parte del Directorio.
Esta situación adquiere relevancia por los próximos compromisos financieros del Gobierno. Según la información difundida, Argentina deberá afrontar un vencimiento de aproximadamente 800 millones de dólares en intereses con el FMI el próximo lunes.
Por los plazos previstos para la reunión del Directorio, se considera poco probable que los 900 millones de dólares correspondientes a la revisión estén disponibles antes de ese pago.
Las reservas del Banco Central y las metas para 2027
Otro de los puntos destacados por el FMI fue la evolución de las reservas internacionales. Según el organismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró cerca de 16.000 millones de dólares durante 2026, mientras que las reservas netas superaron en aproximadamente 4.000 millones de dólares la meta establecida para fines de junio.
En materia fiscal, el Fondo sostuvo que el objetivo de alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2026 continuará siendo uno de los pilares del programa. Para 2027, el organismo espera un esfuerzo similar, de acuerdo con los lineamientos del proyecto de Presupuesto enviado al Congreso.
“La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales”, señaló el organismo.
Las próximas medidas económicas
En cuanto a la política monetaria, el acuerdo contempla que el Banco Central continúe trabajando sobre las metas de agregados monetarios, con el objetivo de sostener la desaceleración de la inflación y fortalecer las reservas.
El organismo también mencionó la necesidad de preservar la flexibilidad del tipo de cambio dentro del sistema de bandas cambiarias y avanzar en una expansión prudente del crédito. Además, destacó las reformas vinculadas con el comercio, el trabajo, las inversiones y los mercados de capitales.
Por su parte, el viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó que “avanza el programa de estabilización, creando bases sólidas para el crecimiento sostenido, sin desequilibrios, para ayudar a toda la población”.