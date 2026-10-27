Causa LIBRA: los argumentos del fiscal Taiano para sobreseer a Javier y Karina Milei en 26 horas

El fiscal Eduardo Taiano consideró que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra Javier y Karina Milei por el caso LIBRA. El juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró la investigación apenas 26 horas después del pedido. Los denunciantes buscan revertir la decisión.
La causa LIBRA contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados fue cerrada en primera instancia luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptara el pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Eduardo Taiano.
La resolución se conoció el viernes 23 de octubre, apenas 26 horas después de la presentación del dictamen fiscal. Según el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado consideró que los hechos denunciados no configuraban un delito.
En consecuencia, dispuso el sobreseimiento de los investigados por la presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.
El dictamen de Taiano fue firmado el jueves 22 de octubre a las 11:32, mientras que la resolución judicial recibió la firma del secretario el viernes 23 a las 13:30 y la del juez a las 14:29.
Los fundamentos del fiscal para cerrar la causa LIBRA
En su presentación, Taiano sostuvo que las pruebas reunidas no aportaban "sustento fáctico alguno" para continuar con la investigación por presunta estafa.
El fiscal argumentó que el proyecto de la criptomoneda había existido, que el token efectivamente fue lanzado y que las operaciones se realizaron públicamente mediante herramientas abiertas y rastreables en blockchain.
También señaló que las empresas involucradas tenían existencia concreta y consideró que la abrupta caída del valor del activo digital no alcanzaba, por sí sola, para configurar el delito de estafa.
Qué resolvió sobre las acusaciones contra Karina Milei
Respecto de Karina Milei, el fiscal descartó la acusación por presunto tráfico de influencias, relacionada con supuestos pagos de empresarios para acceder a reuniones con el presidente.
Según Taiano, la investigación no permitió acreditar la existencia de "un intercambio indebido" que justificara avanzar con esa imputación. Además, incorporó un informe de la Oficina Anticorrupción que concluyó que Javier Milei no había infringido la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
El supuesto acuerdo con Hayden Davis
Otro de los puntos analizados fue la existencia de un presunto acuerdo confidencial entre Javier Milei y el empresario Hayden Davis, firmado días antes del lanzamiento de $LIBRA. El fiscal citó informes de dependencias de Presidencia que indicaron que no existían registros oficiales de ese supuesto documento.
Con esos elementos, Martínez de Giorgi resolvió que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal y dispuso el cierre de la causa en primera instancia.
Los denunciantes buscan revertir el sobreseimiento
La decisión judicial todavía podría ser revisada. Uno de los inversores afectados presentó una apelación contra el sobreseimiento de Javier y Karina Milei.
El planteo fue realizado en carácter de pretenso querellante, debido a que el juez había apartado previamente a cinco inversores que participaban de la investigación.
Los denunciantes aguardaban una resolución de la Cámara Federal de Casación que les permitiera recuperar su participación en el expediente y continuar impulsando el caso.