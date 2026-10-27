Abrieron la inscripción para el curso de piloto de yate: requisitos y cómo anotarse

El Centro de Extensión Universitaria en Náutica Deportiva y Recreativa (CEND) abrió la inscripción para el curso de piloto de yate correspondiente al ciclo lectivo 2027. La propuesta combina clases teóricas, evaluaciones y actividades prácticas relacionadas con la navegación y la seguridad.

La capacitación está dirigida a personas que cuenten con la habilitación de Patrón de Yate y tengan una antigüedad superior a un año. El curso permitirá avanzar en la formación necesaria para acceder a la habilitación de piloto.

La cursada será presencial y se organizará en dos etapas. La primera consistirá en una verificación de nivel que comenzará el primer lunes de abril; luego se desarrollará el ciclo de clases, aproximadamente entre mayo y noviembre.

Qué incluye el curso de piloto de yate

El programa contempla cuatro materias: Navegación Astronómica, Meteorología, Seguridad, y Legislación y Reglamentación. Los exámenes finales están previstos para noviembre.

Además de las clases, el CEND incorpora actividades extracurriculares vinculadas con la seguridad y la conducción de embarcaciones deportivas. Entre ellas se encuentran jornadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y prácticas en un simulador de navegación.

La propuesta también prevé observaciones astronómicas en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires y visitas relacionadas con operaciones de comunicaciones, búsqueda y rescate. Se suman prácticas de supervivencia y prevención de incendios.

Dónde y hasta cuándo inscribirse

Los participantes tendrán previstas experiencias de embarco en el yate PNA Esperanza y en el GC-24 Mantilla. Estas actividades forman parte de la formación complementaria anunciada para el curso.

La inscripción se realiza hasta marzo, de lunes a jueves, entre las 15 y las 20, en Corrientes 180, Puerto de Olivos, provincia de Buenos Aires. Para solicitar más información, las personas interesadas pueden escribir a cursodepilotodeyate.pna@gmail.com.

El centro también ofrece cursos de extensión académica para patrones y pilotos de yate. Incluyen contenidos de meteorología, navegación electrónica, radar, comunicaciones, supervivencia y lucha contra incendios, en dos ciclos que se desarrollan de abril a junio y de agosto a octubre.