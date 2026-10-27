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Sociedad Formación náutica

Abrieron la inscripción para el curso de piloto de yate: requisitos y cómo anotarse

La capacitación corresponde al ciclo lectivo 2027 y se cursará de manera presencial en la provincia de Buenos Aires. Está destinada a quienes ya cuentan con la habilitación de Patrón de Yate.

27 de Octubre de 2026
Curso de piloto de Yate.
Curso de piloto de Yate.

La capacitación corresponde al ciclo lectivo 2027 y se cursará de manera presencial en la provincia de Buenos Aires. Está destinada a quienes ya cuentan con la habilitación de Patrón de Yate.

El Centro de Extensión Universitaria en Náutica Deportiva y Recreativa (CEND) abrió la inscripción para el curso de piloto de yate correspondiente al ciclo lectivo 2027. La propuesta combina clases teóricas, evaluaciones y actividades prácticas relacionadas con la navegación y la seguridad.

 

La capacitación está dirigida a personas que cuenten con la habilitación de Patrón de Yate y tengan una antigüedad superior a un año. El curso permitirá avanzar en la formación necesaria para acceder a la habilitación de piloto.

 

 

La cursada será presencial y se organizará en dos etapas. La primera consistirá en una verificación de nivel que comenzará el primer lunes de abril; luego se desarrollará el ciclo de clases, aproximadamente entre mayo y noviembre.

 

Qué incluye el curso de piloto de yate

 

El programa contempla cuatro materias: Navegación Astronómica, Meteorología, Seguridad, y Legislación y Reglamentación. Los exámenes finales están previstos para noviembre.

 

Además de las clases, el CEND incorpora actividades extracurriculares vinculadas con la seguridad y la conducción de embarcaciones deportivas. Entre ellas se encuentran jornadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y prácticas en un simulador de navegación.

 

 

La propuesta también prevé observaciones astronómicas en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires y visitas relacionadas con operaciones de comunicaciones, búsqueda y rescate. Se suman prácticas de supervivencia y prevención de incendios.

 

Dónde y hasta cuándo inscribirse

 

Los participantes tendrán previstas experiencias de embarco en el yate PNA Esperanza y en el GC-24 Mantilla. Estas actividades forman parte de la formación complementaria anunciada para el curso.

La inscripción se realiza hasta marzo, de lunes a jueves, entre las 15 y las 20, en Corrientes 180, Puerto de Olivos, provincia de Buenos Aires. Para solicitar más información, las personas interesadas pueden escribir a cursodepilotodeyate.pna@gmail.com.

 

El centro también ofrece cursos de extensión académica para patrones y pilotos de yate. Incluyen contenidos de meteorología, navegación electrónica, radar, comunicaciones, supervivencia y lucha contra incendios, en dos ciclos que se desarrollan de abril a junio y de agosto a octubre.

Temas:

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